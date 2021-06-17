Myanmar'da askeri cuntanın bir köyü tamamıyla yaktığı iddia edildi

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Myanmar'da demokratik yollarla seçilen hükümeti darbe ile devirerek iktidara gelen cuntanın askerlerin, muhaliflerle çatışmaya girdikleri köyü tamamıyla yaktığı iddia edildi.

Köyün sakinleri, yangında iki yaşlı köy sakininin yanarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Köyün sakinleri, köyü güvenlik güçlerinin ateşe verdiğini iddia etti. Köylüler, 200 evden yaklaşık 30 tanesinin yangından sonra ayakta kaldığını söyledi.

Devlet televizyonu MRTV, 800 nüfuslu Kin Ma köyüne yapılan saldırının ''teröristler'' tarafından yapıldığını ve ''bazı insanların orduya olan güveni düşürmek için iftira attığını'' iddia etti.

Britanya'nın Myanmar Büyükelçisi Dan Chugg, ''Cuntanın bütün bir köyü yaktığı ve yaşlı insanların ölümüne sebep olduğu ile ilgili iddialar ordunun Myanmar halkına saygı duymadan korkunç suçlar işlediğini bir kez daha göstermiştir'' dedi.

Ordu, 1 Şubat'ta yapılan darbenin ardından 860 sivili öldürdü.