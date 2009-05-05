MVP LeBron James



NBA'de 2008-09 sezonunun en değerli oyuncusu Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı Lebron James seçildi.24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin altıncı sezonunda bu ödüle ulaştı.





LeBron James, 2008-2009 sezonunun en değerli oyuncusu(MVP) ödülünün sahibi oldu.



MVP oylamasında 121 gazetecinin verdiği oylarla birinciliğe ulaşan Lebron James'in ardından Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ikinci, Miami Heat'ten Dwyane Wade ise üçüncü sırada yer aldı.



Cleveland Cavaliers, normal sezonda kazandığı 66 maçla kulüp tarihinin rekorunu kırarken, Lebron James 28.4 sayı, 7.6 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları tutturmuştu.



24 yaşındaki James, play-off ilk turunda Detroit'i süpürüp Doğu Konferansı yarı finalinde Atlanta ile eşleşen Cleveland'ın sayı-ribaund-asist-blok ve top çalma lideriydi.



Ligdeki altıncı sezonunda bu ödüle ulaşan Lebron James, NBA sayı krallığında da Dwyane Wade'in hemen arkasından ikinci sırada yer almıştı.



