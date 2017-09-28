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Spor

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı

28 Eylül 2017 17:07

Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de başlayan MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası, geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren işadamı Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlendi. Şampiyonaya ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore\'den 8\'i yabancı 26 kadın ile 36\'sı yabancı 63 erkek olmak üzere toplam 89 golfçü katıldı. Turnuvada eski milli futbolcu İlhan Mansız\'ın yanı sıra Recep Turan, Mutlu Güner, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Beyhan Goldman Benardete, Begüm Yılmaz, Gülten Gül Gözüyanık gibi amatör ve milli golfçüler de mücadele ediyor.
Şampiyona 1 Ekim Pazar günü oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada erkekler kategorisi şampiyonu 2018 yılında düzenlenecek Turkish Airlines Challenge\'da oynamaya hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyunlardan detaylar
- İlhan Mansız golf oynarken detay
- Detaylar

HABER- KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA), (DHA) (FOTOĞRAFLI)

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