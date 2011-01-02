‘Muzur Evi’ kimin eseri

T24 - Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu “Muzur Evi” adlı oyun davalık oldu. Dilara Selek, “Eseri 2008’de ben yazdım” diyerek oyunu adına tescil ettirdi. Gezen ise oyunu 2007’de yazdığını söyleyerek “Kadın dolandırıcı” dedi.

Müjdat Gezen’in 2009-2010 sezonunda sahneye koyduğu “Muzur Evi”yle ilgili “Eseri 2008’de yazdım” diyen amatör senarist Dilara Selek’in başvurusu üzerine Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü 11 Haziran’da oyunu adına kayıt ve tescil etti.



Karşılıklı dava açıldı

Selek, 11 Kasım’da Türk Patent Enstitüsü’ne oyunun marka tescilini almak için de başvuru yaptı. Selek, Müjdat Gezen’den telif talebinde bulunup 11 Kasım’da ihtarname gönderdi. İhtarnamede, “Bir başkasına ait edebi eseri umuma arz ettiğiniz, kendi eseriniz gibi gösterdiğiniz, eser sahibinin izni olmadan eserin içeriğinde değişiklikler yaptığınız tespit edilmiştir” iddiasında bulundu. Selek, Fikri ve Sınai Hakları Mahkemesi’ne konuyla ilgili dava da açtı.

Gezen’in avukatı Saim Yapıcı ise 22 Aralık’ta gönderdiği karşı ihtarnamede, “Aslı Muzurevi olan bu edebi eser müvekkilin ürünüdür” diyerek şöyle dedi: “Muzurevi adlı eser 2007’de yazılmıştır. Bu edebi eserin ilk baskısı 2007, ikinci baskısı 2010’da yapılmış ve müvekkil tarafından meydana getirilmiştir. Müvekkilin eserini kendi adınıza tescil ettirdiğiniz için ‘Tecavüzün ref’i davası açılmasına sebebiyet verdiniz. İhlallerde tazminat davası açılacaktır.”



Kadın dolandırıcı hapse attıracağım

Müjdat Gezen: Bu kadının eseri nerede yayınlanmış, nerede basılmış? Hiçbir yerde. Benim bir de huzurevim var. Oradaki yaşananları yazdım. Benim mi ondan çalma ihtimalim yüksek, onun mu benden? Benim yazıp yönettiğim bir eser için para talebini benden yapıyor. Kadın dolandırıcı. Manevi tazminat davası açtım. Kadının eserini de okudum, benimkine benzemiyor. Bu kadar açık dolandırıcılık var mı? Hapse attıracağım.



Bendeki Ayşegül Bey onda Saldıray Abla

Dİlara Selek: Muzur Evi’ni 1.5 yıl önce amatör senaristlerin yazdıklarını paylaştığı bir forum sitesine koymuştum. Müjdat Gezen beni arayarak şahsımı küçümseyerek, fırça atar şekilde konuştu. Gezen’den hakkımı alacağım. Çok fazla emek harcadım. Amatörüm ama Muzur Evi’ni kime gösterdiysem çok beğendi. Üç yıllık emeğimi heba etmek istemiyorum. İsim, içerik aynı, isimler benzetilmiş. Ben de ‘Şarapnel Feyzi’, onda ‘Eski Tüfek’, ben de ‘Ayşegül Bey’, onda ‘Saldıray Abla’ var.



