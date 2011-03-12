Müztazer Türköne'ye yumurta atan öğrencilere polisten tekme tokat dayak!

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Türköne: "Parazitlere aldırmayın"



Türbanlı öğrenciler yumurta atan öğrencilere tepki gösterdi



Öğrencilerin yumurta atması üzerine Mümtazer Türköne şemsiye açılarak korunurken, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahar protestocu öğrencilere "Defolun gidin" diye bağırdı. Sivil polis, özel güvenlik görevlileri ve karşıt görüşteki öğrencilerin dışarı çıkardığı öğrenciler tekme tokat dövüldü.Gazeteci-yazar Mümtazer Türköne, bugün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 'Referandum sonrası Türkiye' konulu konferans verdi.Salon tamamen dolarken, arka sıralarda bulunan kendilerine 'Öğrenci Kollektifi' grubu, Mümtazer Türköne salona girince ıslıklarla protestoda bulundu. Türköne yerine otururken, alkışlarla protestoya devam eden grup, yumurta fırlatmaya başladı.Polis, şemsiye açarak Mümtazer Türköne'yi korudu. Türköne'ye yumurta isabet etmedi. Polis, öğrencilerin yanına giderek protestoyu durdurmaları uyarısında bulundu.Bu sırada, Türköne önündeki bilgisayara, "Arkadaşlar sakin olun. Parazitlere aldırmayın. Ben konuşmak yerine size slayt gösterisi yapacağım. Demokratik hakkımı ve özgürlüğümü parazitler engelleyemez" yazarak, slayt gösterisi için asılan perdeye yansıttı.Protestocu öğrenciler kol kola girerek, "AKP'nin kalemi üniversitemizden defol. Seni burada istemiyoruz. Üniversiteler bizimdir bizim kalacak" diyerek bağırdı.Türbanlı kız öğrenciler ise koltuklara ve tahtalara vurarak, "Dışarı dışarı" diye bağırarak, protestoculara tepki gösterdi.Polis öğrencileri tekrar uyarırken, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahar öğrencilerin yanına giderek, "Salonun onda sekizi bu konuşmayı bekliyor. Kimseyi engellemeyin. Sessizce dışarı çıkın" dedi.Bunun üzerine öğrenciler, "Bize hakaret eden kişi özür dilemeden çıkmayız. Senatoda karar alın özür dileyin, çıkalım" yanıtını verdi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar, "Özür dilemek yok. Önce hocanın konuşmasını dinleyin. Ondan sonra protestonuzu yapın" dedi. Öğrenciler ise, Mümtazer Türköne'yi konuşturmak istemediklerini söyledi.Prof.Dr. Mehmet Bahar elini kaldırarak, "O zaman defolun gidin" diye sahneye doğru giderken, eliyle hareket yaparak dışarı çıkmalarını istedi. Öğrenciler çıkmamakta direnince polis ve özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.Protistocu yaklaşık 15 öğrenci yaka paça, yerlerde sürüklenerek dışarı çıkartılırken, karşıt görüşlü öğrencilerin saldırısına da uğradı.Polis, özel güvenlik görevlileri ve karşıt görüşlü öğrenciler, protestosu öğrencileri tekme tokat dövdü. Bir erkek öğrenci, polis tarafından saçlarından çekilip tekmelendi.Dışarı çıkarılan öğrenciler yeniden içeri girmek isteyince polis izin vermedi. Mümtazer Türköne konuşmasına devam etti. Protestocu öğrenciler dışarıda basın açıklaması yaparak, hem üniversite yönetimi ve polisi, hem de Mumtazer Türköne'yi suçladı.