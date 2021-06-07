Müzisyenler mekânların açılmasını istiyor; "1 buçuk yıldır evime para getiremiyorsam çocuğuma nasıl örnek olabilirim ki?"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını döneminde çalışamayan müzisyenlere yapılacak 3 bin liralık destek yerine mekanlarının açılmasını isteyen müzisyenler, yaşadıklarını anlattı.

ANKA'dan Dilan Kutlu'nun haberine göre, bas gitar çalan Fatih Veli Ölmez, en büyük sıkıntılarının kayıt dışı çalıştırılmak olduğunu söylerken, “Pandemi bizim yıllardır kanser olan hücrelerimize metastaz yaptırdı. Bizim emeklerimiz yok hükmünde. 40 yıldır müzisyenlik yapıyorum sigortalı ücretim 67 gün. Arkadaşlarım sigortalı çalışıyor olsalardı kısa dönem ücreti alacaklardı. 60 yıldır hiçbir iktidar sahne sanatçılarını var olarak kabul etmedi. Hep yok saydılar. Hiçbir yasal düzenleme yapılmadı. Bu yasakların tek sebebi insanlara sosyal bir yaşam biçimi enjekte ediliyor. Muktedirlerden tek bir şey istiyorum. Sanatçıları sosyal güvenceye kavuştursunlar. Bizim ölümlerimizi kullanıp magazin malzemesi yapmasınlar" dedi.

"Bir baba evine ekmek götüremezse intihar etmez mi"

Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serkan Matoğlu pandemi döneminde "üvey evlat muamelesi gördüklerini" belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 36 yıldan beri kanun çalmaya çalışıyorum. 7 yaşında kanunla tanıştım. Atamdan gelen müzisyenlik var. 10 ay sonra destek almaya başladık. 10 ay üvey evlat muamelesi gördük bu ülkede. Hükümet bir destek kredisi sağladı. Onu da ödeyemiyoruz ki çalışmıyoruz. 460 günden beri bir baba evine ekmek getiremezse intihar etmez mi? Müzisyenler duygusal insanlardır. Kendi çaldıkları melodilerde ağlayan insanlardır. Genç müzisyenlere tavsiyem müzisyenlik yapmayın diyeceğim ama biz 8 yaşında başlıyoruz mecbur… Hamile olan anne karnında 7 aylık olduğu zaman evde melodi çaldığın zaman kıpırdanma oluyor.”

"Çocuğumu silahla değil, kemanla yetiştirmek istiyorum"

Çocuklarına oyuncak olarak silah değil enstrümanlarını verdiklerini söyleyen müzisyen Umut Kızıllar ise şunları söyledi:

“Oğlum 8 yaşında ben oğluma oyuncak bir keman aldım. Biz çocuklarımıza oyuncak olarak silah vermeyiz. Baba, ata evde ne çalıyorsa onu verirsin çocuk evde onunla oynar. Ben çocuğumu kemanla yetiştirmek isterken 1 buçuk yıldan beri böyle bir ortamda para kazanamıyorsam evime para getiremiyorsam bu çocuğa nasıl örnek olabilirsin ki. İçimden çocuğuma ders vermek içimden gelmiyor. Neden? Ben açım ya. Biz iş istiyoruz. Sektörümüzü açın. Devlet büyüklerimden rica ediyorum. İş sahamızı açsınlar saatimizi yükseltsinler. Biz oradan zaten ekmeğimizi kazanıyoruz.”