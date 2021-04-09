Müzisyen Zeki Çetin, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği müzisyenlerinden Zeki Çetin Koronavirüs nedeniyle bugün yaşamını yitirdi.

Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi’cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı."