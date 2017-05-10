Müzisyen Kerem Sevinç serbest bırakıldı

Evine yapılan baskında gözaltına alınan Kürt sanatçı Kerem Sevinç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

dihaber'de yer alan habere göre, Diyarbakır’daki evine düzenlenen baskınla dün gözaltına alınan Kürt sanatçı Kerem Sevinç, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından soruşturmanın açıldığı Dicle ilçesine götürüldü.

Buradaki emniyette bir süre tutulan Sevinç, savcılığın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sevinç’in geçen sene ailesini ziyaret için gittiği Dicle’de polis ile yurttaşlar arasında çıkan bir tartışmayı cep telefonu ile çektiği sırada kendisine engel olmak isteyen polisle yaşadığı tartışma yüzünden soruşturmalık olduğu öğrenildi. Söz konusu polislerin Sevinç’ten şikayetçi olduğu, soruşturmanın da bu kapsamda açıldığı belirtildi.

Kürtçenin Dimilkî (Zazaca) lehçesinde seslendirdiği ezgilerle tanınan Sevinç’in “Lome” ve “Dej” adlı iki albümü bulunuyor.