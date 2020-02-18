Müzisyen Ercüment Gül’ün tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon yazışmalarıyla ifşa edildi!

Müzisyen/besteci Tinay, kendisini taciz eden müzisyen Ercüment Gül'ü ifşa etti. Facebook hesabından yaşadıklarını yazan Tinay, Ercüment Gül'ün ısrarlı taciz ve hakaretlerini gösteren mesajlaşmaları da paylaştı.

Kadınların maruz kaldığı taciz ve sözlü saldırılara karşı susmaması gerektiğini belirten Tinay "Ben ve etrafımdaki bir çok kadının yaşamları boyunca hayatın tüm zorlukları yetmezmiş gibi erkek dünyası ile ayrıca mücadelesini artık daha sesli yapmamız gerektiğini, basit karşı cins diyalogları olarak normalleştirdiğimiz, “nasılsa erkekler böyle” diyerek birçoklarını geçiştirip, içimize atmaya devam ettiğimiz sürece her tür zorbalığı kendilerine hak görmeye devam edeceklerini ve artık ister fiili, ister sözlü, ister psikolojik şiddete; derecesi, boyutu her ne olursa olsun hak ettiği karşılığı vermemiz ve bu utancı onlara iade etmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye yazdı.

Tinay'ın Facebook hesabından paylaştığı ifşa metni şöyle:

Öncelikle özel hayatın mahremiyetine önem veren biri olarak böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm; fakat yapmasaydım kendime saygım azalırdı. Bu güne kadar gerek iş yaşamında gerek sosyal yaşamda karşımıza çıkan narsist, seksist erkeklerin sözlü, fiziksel ve her tür taciz, şiddet ve mobbingleri ile mücadele etmekten engellenmekten yoruldum, yorulduk.

"Önce kibar dille uyardım"

Geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden benimle son çıkardığım albüm ve klip çalışması üzerine diyaloğa geçen, kendisi de benimle aynı sektörden olan Ercüment Gül adlı kişi, bana birlikte müzik yapma teklifinde bulundu. Ben de şu sıralar ekip kurmak üzerine odaklı olmam ve bu yöndeki arayaşımla alakalı olarak kendisinin yaptığı işlere de bakarak teklifine sıcak baktım. Kendisi ile müzik yapmak üzerine kısa süreli arkadaşlığımız oluştu. Fakat repartuar hazırlamak üzere davetinde bana karşı farklı duyguları olduğunu dile getirdi. Bunu her genç erkek ve kadının yaşayabileceği bir duygu olarak doğal karşıladım fakat kendisine böyle bir ilişki ve yakınlaşmaya hazır olmadığımı böylesi samimi paylaşımlar için yeterince birbirimizi tanımadığımızı ve zamana bırakmak istediğimi söyledim. Kibarca kendimi ifade etmeme rağmen ısrarla bu yönde mesajlar atmaya devam etmesi üzerine kendisini yine kibar bir dille tekrar uyardım. Verdiği tepki üzerine kendisini sosyal medya hesabımdan çıkardım.

"Özür dilemek yerine hiçbir şey olmamış gibi mesajlar atmaya devam etti"

Akabinde bana neden Instagram'dan onu çıkardığıma yönelik bir mesaj attı; ben de düşüncelerime saygısız davrandığı ve hala istemediğim yönde bana yaklaşmaya devam ettiği için ona kızgın olduğumu ifade ettim. Bunun üzerine özür dilemek yerine hiçbir şey olmamış gibi “günaydın, özledim..” türünden mesajlar atmaya devam etti. Hala duygulara olan saygımdan, acaba ön yargılı mı oluyorum diye düşünerek, bu konuyu artık konuşarak çözmemiz gerektiğini, mesajlarla sağlıklı bir iletişim olmadığını anlatmaya yönelik şeyler dile getirdim. Ben bu denli empati kurarak iyi niyetli bakmaya çalışırken birden bire yeniden bana “seninle konuşmak, müzik yapmak, SARILIP UYUMAK(!), bu akşam bunlar çok hoş olur” şeklinde bir mesaj daha yazınca düşüncelerimde ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım.

"Ağza alınmayacak küfürler etti"

Ve bu tip ısrarcı, narsist, sadece kendi isteklerini var sayan, karşısındaki kadının duygu ve düşüncelerine son derece lakayt ve saygısızca yaklaşan birine fazlasıyla anlayışlı yaklaştığımı anlayıp kati olarak bana bir daha asla yazmaması gerektiğini; ne müzik ne de arkadaşlık yapmak istemediğimi net bir şekilde uygar bir dille ifade ettim. Bu şahıs bunun üzerine hala “gelicen mi canım, gel provamızı yapalım” demez mi? Artık çılgına döndüm ve anlayabileceği tek dil olan sert bir ifade ile “hayır konuyu kapatalım, birlikte bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum!!! bunu da son kez söylüyorum!!!” diyerek konuyu noktaladığımı düşünürken bana hakaret ve ağza alınmayacak küfürler ile sözlü saldırıda bulundu. O anda anladım ki uygar bir dil kullanmak, kırmamak için özenli konuşmaya çalışmak, medenice çözmeye çabalamak bu tür şahsiyetler için fazla insani kalıyordu.

"Aşağılık kompleksli bu şahısla iş yapanlara bildiriyorum"

Şimdi.. bana iş yapma teklifinde bulunup ve üstüne bir günde aşkı ilan edip reddedilmeyi hakaret kabul edip sanki sınırlarını hadsizce aşan benmişim gibi bir de üstüne “sen bu kafayla hiç kimseyle hiçbir şey yapamazsın zaten! Terbiyesiz! Sen kimsin? Geri zekalı! Yüz verdik diye kendini bir şey mi sandın? Senin kaç kilometre ilerinde olanlar da çok dolaştı kapımda! , Geri zekalı velet! Dünkü çocuk! Siktir Git Şimdi!” diyen aşağılık kompleksli bu şahısla iş yapanlara bildiriyorum.

Bugüne kadar sustuklarımın ve sustuklarımızın totalinde geldiğim son noktada sizlerle bu yaşadığım dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünen ama son derece utanç verici olan hadiseyi paylaşmak istedim. Çünkü artık biz kadınların sadece iş yapabilmek için tanıştığımız bu tür erkeklerin her tür zorbalığı kendilerine hak görmelerinden dolayı adım atamamaktan, durdurulmaktan, engellenmekten, enerjimizi sömüren bu düzenden ve birçoklarının böyle olması nedeniyle artık yapmak istediğimiz işi yaparken yaşadığımız mide bulantısının sonucu olarak kusma noktasındayım. Bütün bunların sonunda başarısız addedilmekten yoruldum, yorulduk. Ben bu kafayla hiç kimseyle iş yapamazmışım ya hani; birlikte uyumam, yatmam, tüm duygularına anında cevap vermem gerekiyormuş ya demek, cevap vermediğim için "terbiyesizmişim" ya ben?... Bununla da iş yapanlar bilsinler istedim. Yorum sizin.

Konuyla ilgili T24'e açıklama gönderen müzisyen Ercüment Gül ise “Tinay’la 2-3 hafta önce müzik yapmak için tanıştık ve sonrasında iyi anlaştık. Tek taraflı bir talep ya da istek söz konusu değildir. Arkadaşlığımız sürecinin sonunda kavga ettik ve bu kavganın üzerine ben sinirlenerek bazı kötü sözler sarf ettim. Kötü sözler söylemek tabii ki istemezdim, bunun için üzgünüm. Ancak bu duruma sinirlenerek hakkında böyle bir beyanda bulunması kabul edilemez. Konuyla ilgili avukatımla görüştüm ve hukuki işlemlere başladım. Kendisine tazminat davası açılacaktır" diye yazdı.