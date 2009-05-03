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Müzikseverler onu unutmadı

Kanserden 4 yıl önce yaşamını yitiren Kazım Koyuncu’nun son albümü MÜYAP’ın en çok satanlar listesine girdi.

03 Mayıs 2009 03:00

Denizin asi çocuğu Kazım Koyuncu’nun albümü MÜYAP’ın en çok satanlar listesine girdi

MÜYAP’ın düzenlediği Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 2008’in en çok satan albümlerine verilen ve Türkiye’nin “Müzik Oscarları” olan ödüller satış rakamlarına göre kategorilere ayrıldı.

Vatan'ın haberine göre, 100 bin ve üstünde satan albümlere verilen “Altın Ödül” listesinde 27 Haziran 2005'te yaşamını yitiren Kazım Koyuncu’nun adı dikkat çekti. Koyuncu, geçen yıl piyasaya çıkan eski şarkılarının toplandığı “Hayde” isimli albümüyle ödüle değer görüldü. Albüm satışının ise 150 bine dayandığı öğrenildi.

5 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan Kral Müzik Ödülleri’nde dağıtılacak ödüller yorumcular ve yapımcılara birlikte veriliyor. 4 kategoride verilen ödülleri alacak sanatçılar satış rakamlarına göre şu isimlerden oluşuyor: 300 binlik satışı yakalayıp Diamond Ödül alanlar: Tarkan, Ferhat Göçer, Serdar Ortaç. 200 binlik satışıyla Platin Ödül alanlar: İbrahim Tatlıses, İsmail YK, Ebru Gündeş. 100 binlik satış rakamıyla Altın Ödül alanlar: Sezen Aksu, Demet Akalın, Kazım Koyuncu, Rafet El Roman, Behzat Gerçeker, Gülben Ergen, Alişan.

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