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Müzik grubunun hoparlörlerinin içinden 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Van'da yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

09 Mayıs 2016 22:16

Van'da düzenlenen operasyonlarda 183 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi de gözaltına alındı. Bir müzik grubunun kullandığı cihazların içerisinde de 3 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, Gürpınar'dan Gevaş istikametine giden plakası ve sürücülerinin kimliği açıklanmayan iki kamyonu durdurdu. Biri mucur yüklü süsü verilmiş araçlarda yapılan aramada, 109 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Operasyonlarını sürdüren ekipler, bir plastik firmasında PVC döşemeleri arasına yerleştirilmiş 70 bin 500, bir müzik grubunun kullandığı cihazların içerisinde de 3 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda toplam 183 bin paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, 6 kişi de gözaltına alındı.

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