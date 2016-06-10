Müzik Festivali'nde hafta sonu programı

44. İstanbul Müzik Festivali bu hafta sonu usta yazar Yaşar Kemal’in 'Deniz Küstü' romanından uyarlanan müzikli tiyatroyu, Hafta Sonu Klasikleri kapsamındaki ücretsiz Brassolist konserini ve Bergüzar Korelin sunumuyla 'Cadı ile Maestro' müzikalini müzikseverlerle buluşturuyor.

Sanatak.com'un derlediği etkinlik listesi şöyle:

Deniz Küstü

11 Haziran Cumartesi, 14.00 ve 20.00, Süreyya Operası

44. İstanbul Müzik Festivali, usta yazar Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından Michael Ellison’ın uyarladığı müzik tiyatrosu Deniz Küstü’nün dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor. Yaşar Kemal’in gerçekçi, çevreci romanını ele alan bu güçlü müzik tiyatrosunun bestecisi Michael Ellison, 2012’de İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam Operadagen ortak siparişi üzerine bestelediği Söyle Ben Senim-Mevlana’daki gibi yine Türk geleneksel çalgılarını çoksesli müziğin içine işleyerek, eserin Boğaz’a özgü eşsiz ses dünyasını yaratıyor.

İstanbul’un manzaraları ile karakterlerinin hayallerini anlatırken kimi zaman bir tekneye kimi zaman bir şehir labirentine dönüşen sahnenin fonundaki video skenografisiyle Beyoğlu ve Kadıköy’ün karanlık köşeleri de fantastik deniz manzaralarına, hayal dünyalarına dönüşüyor. Deniz Küstü, Michael Ellison’un müzikleri, Simon Jones’un librettosu ve rejisi, Zeynep Tanbay’ın koreografisi ve NOHlab tarafından tasarlanan video skenografisiyle sahneye taşınıyor.

Festival seyircisine müzikal ve görsel bir deneyim yaşatacak Deniz Küstü, 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda matine ve suare olmak üzere iki seansta izleyicilerle buluşacak.

Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında Cevat Çapan’ın Yaşar Kemal ve Deniz Küstü romanı üzerine konuşması konser öncesinde 19.00’da gerçekleştirilecek.

Hafta Sonu Klasikleri

11 Haziran Cumartesi, 11.00, Fenerbahçe Parkı

Festivalin, ücretsiz yapılan Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konserinde, izleyicilerin de sahne performansına katılımını amaç edinen İstanbul Devlet Opera ve Balesi bakır nefesli sanatçıları tarafından kurulan Brassolist, Fenerbahçe Parkı’nda çimlere yayılmış klasik müzik severlere unutulmaz bir gösteri sergileyecek.

Brassolist Türkiye’nin yenilikçi, interaktif ve bir o kadar da dinlemesi zevkli topluluklarından biri. Ceren Gündoğdu'nun solist olarak yer alacağı konserde, caz standartlarından Anadolu türkülerine uzanan geniş ve renkli bir repertuvar denizin, yeşilin ve müziğin müthiş birleşiminde Fenerbahçe Parkı'nda dinleyicilerini bekliyor. Pernigotti’nin gösteri sponsorluğunda düzenlenen "Hafta Sonu Klasikleri", festival boyunca Cumartesi veya Pazar günleri dinleyicilerle buluşuyor.

Bergüzar Korel’in anlatımıyla 'Cadı ile Maestro'

12 Haziran Pazar, 12.00 VE 14.00, Zorlu PSM Drama Sahnesi

Bu yıl ilk defa müziğin sihirli dünyasının kapılarını çocuklara açan festival, “Cadı ile Maestro” müzikali ile çocukları bir peri masalının içinde sihirli bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Ülkemizde de çok sevilen ünlü İngiliz şef Howard Griffiths, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, metnini kendisinin yazdığı, müzikleri Fabian Künzli’ye ait olan “Cadı ile Maestro” masalıyla festivalin bu yılki konukları arasında yer alıyor. Oynadığı filmler ve dizilerle pek çok kez En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in anlatımıyla hayat bulacak “Cadı ile Maestro”, 12 Haziran Pazar günü Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde 12.00’de ve 14.00’te gerçekleştirilecek iki özel gösterimle dinleyenleri bir müzikal yolculuğa çıkartacak.

Minik bir köyün Obua Hanım, Klarnet Bey, Kontrbas Dede gibi tuhaf sakinlerinin, kapkara bir ormanda kedisiyle birlikte yaşayan küçük bir cadının ve cesur bir Maestro’nun hikâyesini anlatan “Cadı ile Maestro” çocuklara müzik dinleyerek geçirecekleri öğretici ve mutlu bir saat vadediyor.

2012'de dünya prömiyeri yapılan “Cadı ile Maestro” projesi Alman Çocuk Edebiyatı Akademisi Ödüllerine aday gösterildi, Almanca konuşan tüm ülkeleri kapsayan Genç Kulaklar Yarışması finalistleri arasına da girdi. “Cadı ile Maestro” Doğan Egmont Yayıncılık’tan Celal Üster’in çevirisiyle Türkiye’de de yayımlandı. İçerisinde yer alan CD ile canlı bir kitap özelliği taşıyan kitabın Türkçe versiyonuna sesiyle Zeliha Berksoy can verdi.

60 dakika sürecek ve 4 yaş ve üzeri çocuklar için tavsiye edilen 'Cadı ile Maestro' gösterisi, ENKA Vakfı eş sponsorluğunda, Goethe Institut Istanbul, Etor Charity Vakfı ve Urs Grunder’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek.