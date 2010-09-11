-MÜZİK EĞİTİMİ ''PEKİNEL''LERE EMANET ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları ile ilköğretimin ilk beş sınıfındaki müzik eğitimini, devlet sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşlere ''emanet'' etti. Ana sınıflarındaki müzik etkinlikleri ile ilköğretim 1-5 sınıflardaki müzik eğitiminde, Güher-Süher Pekinel kardeşlerin, yaratıcılığı ortaya koymayı amaçlayan ve ismini ünlü besteciden alan ''Carl Orff'' sistemi konusunda 9 ildeki müzik öğretmenleri eğitimden geçirilecek. Eğitim alan öğretmenler, müzik etkinliklerinde ve derslerinde bu yöntemi izleyecek. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ile devlet sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşler (Carl Orff Merkezi) arasında, müzik öğretmenlerine seminerler verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Protokol, ''ilköğretim 1-5. sınıfların öğretim programlarında uygulanan müzik ile ilişkili tüm etkinliklerin daha uygun gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yeterliliğini artırmayı'' amaçlıyor. Protokol, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Trabzon, Gaziantep ve Mardin'de ''Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi'' başlığıyla uygulanmaya başlanacak. Eğitimlerde, öğretmenlere yönelik interaktif uygulamaları içeren etkinlik temelli çalışmalar yapılacak. Eğitimler, müzik eğitimi ve pozitif kişisel gelişim konularında haftada 2 ders saati kadar uygulanacak. Eğitimler sonucunda kazanımları pekiştirmek için okullarda müzik kulüpleri kurulması için okul yönetimleri teşvik edilecek. Proje hakkında ve gerçekleşen etkinliklerle ilgili güncel haberlerin yer aldığı bir web sitesi de hazırlanacak. Projenin hedef kitlesini anaokullarındaki özellikle 6 yaş grupları ile ilköğretim 1-5. sınıf öğrencileri oluşturuyor. Carl Orff Merkezi, proje kapsamındaki illerde etkinlikler tamamlandığında, MEB'e birer rapor gönderecek. Proje, başarılı olması halinde diğer illere yaygınlaştırılacak. Orff sistemi, ''yaratıcılığı'' esas alan bir sistem olarak biliniyor.