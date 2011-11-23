Müzik dünyası Arınç'a tepkili!

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, araştırmaya göre, nüfusun yüzde 96,2’sinin caz müzik, yüzde 92,3’ünün klasik müzik, yüzde 82,2’sinin ise yabancı rock müzik dinlemediğini söyledi. Müzik dünyasının ünlü isimleri konuyla ilgili yorum yaptı.



CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın TRT’nin yayınlarında klasik sanat dallarının azalmasına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Son 3 yılda yaklaşık 80 adet Radyo 3 vericisi yeni açılan TRT-Türkü, TRT- Nağme, TRT- Radyo Haber ve Kürtçe yayın yapan TRT Radyo- 6 kanallarına dönüştürülmüştür” dedi.



Arınç, Acar’ın, “TRT kanallarında klasik, müzik, opera ve bale programları giderek azalırken TRT Radyo 3’ün yayınlarının ulaştığı iller ve bölgeler de giderek daralmaktadır” eleştirisini TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’den gelen yazı ile şöyle yanıtladı:





Radyo 3, TRT Türkü oldu



“Yayıncılık hizmetlerinde dinleyici eğilimleri ve tercihleri, kamuoyu araştırmaları ile tespit edilmekte olup, RTÜK tarafından 1- 15 Aralık 2009 arasında 21 il ve 124 ilçede yaptırılan “Radyo Dinleme Eğilimleri- 2” araştırması sonuçlarına göre, nüfusumuzun yüzde 96,2’si caz, yüzde 92,3’ü klasik, yüzde 82,2’si ise yabancı rock müzik dinlememektedir. Dinleyici eğilimleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda son 3 yılda yaklaşık 80 adet Radyo 3 vericisi yeni açılan TRT-Türkü, TRT- Nağme, TRT- Radyo Haber ve Kürtçe yayın yapan TRT Radyo-6 kanallarına dönüştürülmüştür.”





En az dinlenen kanal



“Radyo 3 kanalı, en az tercih edilen müzik türlerinde yayın yapması nedeniyle en az dinlenen radyo kanalımız olmuş, buna rağmen kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğu gereği uydu ve internetin yanı sıra dinlenme potansiyelinin görece yüksek olduğu nüfus yoğun illerde ve sahil kesimindeki turistik bölgelerde bulunan toplam 23 vericiyle, yayını 24 saat devam ettirilmektedir.”





10 ayda 1760 saat



“Bununla birlikte TRT Müzik kanalında 1 Ocak- 15 Ekim 2011 arasında toplam 1760 saat klasik müzik, opera- bale, caz konserlerine ve pop caz müziğine yer verilmiş olup, kanalın devam eden yayın planında pop müzik yayını 2015 dakika, klasik müzik yayını 125 dakika, rock müzik yayını 120 dakika, caz müziği yayını 150 dakika, opera- bale yayını 110 dakika haftalık olarak gerçekleştirilmiştir. Yıllık genel dağılım oranları ise pop, rock, klasik, batı müziği, caz, opera- bale yüzde 26,2, Türk Halk Müziği yüzde 27, Türk sanat müziği yüzde 27, diğer programlar yüzde 19,8 olarak gerçekleşmektedir.”





KEREM GÖRSEV / Caz sanatçısı: Dünyada klasik ve caz müziğinin dinlenme oranı binde 17, Türkiye’de bu oran yüzde 7 ise bu aslında çok yüksek bir rakam. Entelektüel yapının yüksek olduğunu gösterir.

Müzik demokratik bir tercihtir. Hayat sadece halk müziği, türkü ve pop müzikten ibaret değildir. Klasik ve caz müziği dinlemek isteyenlere de saygı duyulmalı, yüzde 7 bile olsa bu yayın yapılmalıdır. Bizim müzik dinleme hakkımızı yok etmesinler.



Klasik müzik ve caz ayrı bir müzik kültürü. Ayrıca klasik müzik hayal kurma mekanizmasını geliştirir.



Radyo 3 kapsamlı ve nitelikli yayınlar yapan bir radyo frekansı. Benim de çocukluğumdan beri severek dinlediğim bir kanal hatta caz müziğini seçmemdeki en büyük etkenlerden biri.





FUAT GÜNER / Müzisyen, MFÖ grubu üyesi: Nasıl tespit edildiğini bilemiyorum ama söylenen rakamlar bana pek de inandırıcı gelmiyor. Yüzde 60'ı dinlemiyor denseydi inanırdım. Ama burada önemli olan bu araştırmanın her türde müzik için oranların yer ayrılması.

Daha da önemlisi Radyo 3'ün kapanacak olmasıdır. O radyodan birçok insan faydalanıyordu.

Bir müzik türünü dinleyenlerin oranı yüzde 1 bile olsa o radyo kanalının kapanmaması gerekir.

Müzik bir kültürdür. Dinleme oranlarının az olması sebebiyle bir radyonun kapanmasından dolayı çok üzüntü duyuyorum.





HAKAN AYSEV / Opera Sanatçısı: Özellikle klasik müzik dinleyenler yüzde 20 bile olsa bence önemli bir orandır. Ayrıca klasik müzik vazgeçilmez olmalıdır. Çünkü çok sesli müzik dinleyen ülkeler çok sesli düşünürler, daha medeni ve demokratik olurlar.



Bu ülkede seviyesizce yapılan o kadar iş var ki… Mesela RTUK, önce televizyona el atsın. Daha sonra TRT 3 radyoyu kapatsın. Bu radyo ayrıca uzun yıllardır yaptığı yayınla önemli bir alışkanlıktır. Caz müzik, klasik müzik modern dünyada medeni toplumların gereksinim duyduğu bir müzik türüdür. O yüzden TRT 3 radyomuzu ellemesinler.





