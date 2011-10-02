-Müzik dinleyen gençlere ateş açıldı SAMSUN (A.A) - 02.10.2011 - Samsun'da, bir parkta cep telefonundan müzik dinleyen gençlere tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki bir parkta cep telefonundan müzik dinleyen 6 kişilik grubun üzerine seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda, Burak Karaköse (18), göğsünden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın zanlısı Sinan Ö'yü (30) yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.