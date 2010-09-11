Müzik derslerini devlet sanatçıları verecek

T24- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları ile ilköğretimin ilk beş sınıfındaki müzik eğitimini, devlet sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşlere "emanet" etti.





Ana sınıflarındaki müzik etkinlikleri ile ilköğretim 1-5 sınıflardaki müzik eğitiminde, Güher-Süher Pekinel kardeşlerin, yaratıcılığı ortaya koymayı amaçlayan ve ismini ünlü besteciden alan "Carl Orff" sistemi konusunda 9 ildeki müzik öğretmenleri eğitimden geçirilecek. Eğitim alan öğretmenler, müzik etkinliklerinde ve derslerinde bu yöntemi izleyecek. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ile devlet sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşler (Carl Orff Merkezi) arasında, müzik öğretmenlerine seminerler verilmesine ilişkin protokol imzalandı.





Protokol, "ilköğretim 1-5. sınıfların öğretim programlarında uygulanan müzik ile ilişkili tüm etkinliklerin daha uygun gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yeterliliğini artırmayı" amaçlıyor.

Protokol, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Trabzon, Gaziantep ve Mardin’de "Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi" başlığıyla uygulanmaya başlanacak.



Haftada iki ders



Bu kapsamda, müzik öğretmenlerine "Orff Yaklaşımı ve Müzik Eğitimi" konulu eğitimler verilecek. Bu eğitimler öncesinde, eğitimler sırasında ve sonrasında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik ölçümlemeler yapılarak projenin etki araştırması da yapılacak. Böylece yetenekli öğrencilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.





Eğitimlerde, öğretmenlere yönelik interaktif uygulamaları içeren etkinlik temelli çalışmalar yapılacak. Eğitimler, müzik eğitimi ve pozitif kişisel gelişim konularında haftada 2 ders saati kadar uygulanacak.





Projeye katılan tüm okullarda, okul idaresi, okul aile birliği ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı, 1’er saatlik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.



Müzik kulüpleri kurulacak



Eğitimler sonucunda kazanımları pekiştirmek için okullarda müzik kulüpleri kurulması için okul yönetimleri teşvik edilecek. Proje hakkında ve gerçekleşen etkinliklerle ilgili güncel haberlerin yer aldığı bir web sitesi de hazırlanacak.





Projenin hedef kitlesini anaokullarındaki özellikle 6 yaş grupları ile ilköğretim 1-5. sınıf öğrencileri oluşturuyor.





Carl Orff Merkezi, proje kapsamındaki illerde etkinlikler tamamlandığında, MEB’e birer rapor gönderecek. Proje, başarılı olması halinde diğer illere yaygınlaştırılacak.



Orff sistemi



Orff sistemi, "yaratıcılığı" esas alan bir sistem olarak biliniyor. Sistem, "İnsanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışı" olarak tanımlanıyor.



