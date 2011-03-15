Müzeyyen Senar'in sağlık durumu iyi

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Işıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin sabah saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikâyeti ile hastaneye kaldırıldığını anlattı.Işıl, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Bir tansiyon düşüklüğü oldu, çok önemli bir şey değil. Ancak korkuttu bizi. Dolayısıyla rahat etmek için buraya getirdik. Tansiyonunu düzelttiler ve şuanda istirahat ediyor. Telaş edilecek bir şey yok Allah'a şükür. Taburcu edilmesi için doktorlardan haber bekliyoruz '' dedi.Hastane yetkilileri ise Senar'ın bir süre daha müşahede altında tutulacağını bildirdi.