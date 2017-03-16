Müzeyyen cinayetinde tetiği çeken uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 24 yaşındaki Müzeyyen Telli öldürülmesiyle ilgili tetiği çeken uyuşturucu satıcısı Adana'da yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de apartmanın bodrum katındaki kömürlükte uyuşturucu saklayan torbacıyla, binada oturan Aysel Telli tartışmış, Telli’nin sesini duyan abisi Rıfat Telli de uyuşturucu satıcısını kovalamıştı.

Bir süre sonra 6 kişiyle apartmanın önüne gelen satıcılar Telli Ailesi’ne kurşun yağdırmış, 24 yaşındaki Müzeyyen Telli hayatını kaybetmişti. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, olayla 3 kişi tutuklanırken, 8 kişinin sorgusunun sürdüğü sırada, Telli’yi öldüren silahı kullanan Ümit Y.’nin Adana’da akrabalarının yanına kaçtığı belirlendi. Adana’da düzenlenen operasyonda Ümit Y. gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın da ele geçtiği operasyonda, Ümit Y.’nin olayın ardından sırasıyla Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a geçtiği, son olarak da Adana’ya otobüsle geldiği anlaşıldı.