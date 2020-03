"Müzelerdeki sanatçıların dörtte üçü beyaz erkek"

Yapılan yeni bir araştırmaya göre müzelerde eserleri yer alan sanatçıların dörtte üçü beyaz erkekler. Müzelerdeki, beyaz ve erkek sanatçı hakimiyetinin yıkılması için verilen çabaların sonuç vermediği belirtilen araştırmada, sadece Amerika’nın en büyük 18 müzesindeki eserlerin yüzde 85’inin beyaz ressamlara, yüzde 87’sinin ise erkeklere ait olduğu ifade edildi.

Araştırma sonuçları Williams College matematikçileri, istatistikçileri ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekip tarafından yapıldı.

Sanatatak'da yer alan habere göre araştırmacılar ABD’nin en büyük 18 müzesindeki eserler, tasnif etti. Bu işlem için müzelerin online katalogları tarandı. 10 bin sanatçının 45 bin verisi analiz edilerek cinsiyetleri, coğrafi ve etnik kökenleri, doğum tarihleri araştırıldı. Sonunda eser sahiplerinin yüzde 85.4’ünün beyazlar, yüzde 87.4’ünün ise erkekler olduğu açığa çıktı. Afrikalı Amerikalıların imzaları sadece yüzde 1.2 oranıyla müzelerde kendilerine en az yer bulabilen resimler olurken, Hispanik ve Latin sanatçılar yüzde 2.8, Asyalı sanatçılar yüzde 9 oranla onları izledi.

Beyaz olmayana yer yok

Araştırma bazı müzelerin koleksiyonlarında daha çok farklılara yer verdiğini de gösterdi. Başkentteki National Gallery of Art 97.4, Detroit Institute of Arts 94.7 oranla en çok beyaz sanatçıyı barındırırken Rhode Island School of Design Museum ve Los Angeles’taki Museum of Contemporary Art (MOCA) 78.2 oranla beyaz olmayan sanatçılara en çok yer veren iki kurum oldu.

Kadın sanatçılarının görünürlüğünün nispeten daha yüksek olduğu diğer müzelerse; yüzde 24.9 ile MOCA, yüzde 22.1 ile Whitney Museum of American Art, yüzde 18.1 ile San Francisco Museum of Modern Art(SFMOMA) olarak sıralandı.

Siyah ve Afrikalı Amerikalı sanatçılara koleksiyonunda en çok yer veren müze yüzde 10.6 ile Atlanta’daki High Museum of Arts oldu. Diğer müzelerde bu oran yüzde 2.7 ve altında kaldı. Asyalı sanatçılar ise en çok yüzde 17.7 ile Los Angeles County Museum of Art‘ta (LACMA) yer bulabildi. Hispanik ve Latin sanatçılar ise yüzde 6.4 ile en çok Museum of Contemporary Art’ta (MOCA) görüldü.

Eşitlik Avrupa ve Kuzey Amerikalılara

Bu müzelerde yer alan sanatçıların yüzde 75.7’sini beyaz erkeklerin oluşturması sanatta ve günlük hayatta ırkçılığa karşı verilen mücadelenin yetersizliğini kanıtlar boyutta… Müzelerin koleksiyonlarında yer alan sanatçılara dair tek eşit istatistikse Kuzey Amerikalı sanatçılarla Avrupalı sanatçıların oranı. Avrupalı sanatçılar yüzde 44 ile kendilerine yer bulurken Kuzey Amerikalı meslektaşları yüzde 44.6 ile temsil ediliyorlar.