-MÜZELER ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerini ziyaret edenlerin sayısı, 2010 yılının 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış göstererek 15 milyona yaklaştı. Müze ve örenyerlerinden elde edilen gelirde de yüzde 22 artış sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Tolga Tuyluoğlu, yaptığı açıklamada, 2010 yılında müze ve örenyeri ziyaretçi sayısının, Türkiye'ye yönelik turizm hareketindeki büyümenin çok daha üzerinde bir artış kaydettiğini söyledi. Bu gelişmede turizmde yaşanan olumlu yılın etkili olduğunu ifade eden Tuyluoğlu, ''2009 yılında Avrupa'da yaşanan ve halen etkileri süren ekonomik daralma dünya genelindeki uluslararası varışları oldukça olumsuz yönde etkilemişti. Buna karşın Türkiye'ye yönelik yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 3'lük bir artış kaydedilmişti. 2010 yılı ise genel turizm açısından artış trendine girmiş durumda'' dedi. Kültür turizmi açısından iyi bir sezon yaşandığını dile getiren Tuyluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve örenyerini 2010 yılının ilk 7 ayında ziyaret edenlerin sayısı bir önceki döneme göre yüzde 21 artış göstererek 14 milyon 367 bin 532 oldu. Aynı dönemde söz konusu ziyaretlerden elde edilen gelir de yüzde 22 artış göstererek 95 milyon 372 bin 555 TL'ye ulaştı. Kültür turizmi açısından daha iyi günler göreceğiz. Zira kültür turlarının ayrılmaz parçası sayılan müze ve örenyerlerini gezen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı yılın 7 ayında güzel bir artış gösterdi. Halihazırda ziyarete açık müze ve örenyerlerinden 100'ü aşkını ücretsiz hizmet veriyor. Zaten tüm müzelerimizi, 20 TL karşılığında satın alınan Müzekart ile yeni bir ödeme yapmaksızın bir yıl boyunca ziyaret etme imkanı bulunuyor. Bu sayede Türk vatandaşlarının müzelere olan ilgisi artmıştır. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay da Müzekart kullanmakta ve vatandaşları bu konuda sürekli teşvik etmektedir.'' -''ZİYARETÇİ HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLİYOR''- Tuyluoğlu, turizmdeki gelişmelerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve örenyeri ziyaretçi hizmetlerini iyileştirmek için çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, ''2009 yılında başlatılan ve Bilkent Kültür Girişimi ortaklığında yürütülen çalışmalar sayesinde bugün 70 adet nitelikli müze mağazası ve müzenin kahvesi olarak adlandırılan kafeteryalar hizmete girdi. Satış alanları, ürün çeşitliliği, ürün kalite düzeyi ve teknolojisi açısından dünyanın iyi müzelerinden çok daha ileri bir noktaya geldi'' diye konuştu. Müze ve örenyerlerindeki gişelerin bir kısmının yenilendiğini, turnikeli sistemlerin faaliyete geçtiğini anımsatan Tuyluoğlu, bu ay içinde yapılacak ihale sonrasında 48 müzenin giriş kontrol sistemlerinin yenileneceğini ve gişelerdeki hizmetlerin geliştirileceğini bildirdi. Ziyaret sayısındaki artışa önemli bir katkıyı da Müzekart uygulamasının sağladığını anlatan Tuyluoğlu, ''Türkiye Seyahat Acentaları Birliği sponsorluğunda gerçekleşen ve 2008 yılı Haziran ayında başlatılan proje sayesinde bugüne kadar 1 milyon 705 bin 464 kişi Müzekart sahibi oldu. 20 TL'ye satışa sunulan Müzekart sayesinde vatandaşlarımız tüm müzelerimize bir yıl boyunda, dilediği kadar, tekrar ödeme yapmaksızın ziyarette bulunabiliyor'' dedi. -EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN MÜZE VE ÖRENYERLERİ- Tuyluoğlu, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2009'un 7 aylık döneminde ziyaret eden yerli ve yabancı kişi sayısının 11 milyon 901 bin 593 iken 2010 yılının aynı döneminde 14 milyon 367 bin 532 kişiye ulaştığını belirtti. Elde edilen gelirde de artış olduğunu bildiren Tuyluoğlu, 2009 yılının ilk 7 ayında 78 milyon 494 bin 17 TL olan rakamın, 2010 yılında 95 milyon 372 bin 555 TL'ye ulaştığını söyledi. Tuyluoğlu, 2010 yılının 7 ayında Türkiye'de en çok ziyaretçi alan ilk 10 müze ve örenyerlerini şöyle sıraladı: MÜZE/ÖRENYERİ 2010 ZİYARETÇİ 2010 GELİR -------------- ------------- ------------ TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 1.708.167 23.211.965 (Harem dairesi dahil) AYASOFYA MÜZESİ 1.509.686 21.258.085 EFES ÖRENYERİ 955.012 11.018.955 MEVLANA MÜZESİ 936.854 1.425.352 HİERAPOLİS ÖRENYERİ 808.531 7.604.694 GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ 446.146 3.110.305 KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ 256.025 1.698.340 ASPENDOS ÖRENYERİ 228.953 1.695.845 SÜMELA MANASTIRI 228.914 690.040 NOEL BABA MÜZESİ 226.409 1.054.205