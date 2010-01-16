Müzeler 00:00'a kadar açık

Takvimlerin 2010'u göstermesiyle ''Avrupa Kültür Başkenti'' unvanını taşımaya başlayan İstanbul, yarın akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 20 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek resmi açılış töreniyle etkinliklerine start verecek.İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, İstanbul'un ''Yedi tepeli'' kent olmasından yola çıkarak, yedi noktasında düzenleyeceği etkinliklerle İstanbullular, ''2010 Avrupa Kültür Başkenti'' unvanını kutlayacak.Etkinlikler kapsamında bu akşam kentte kesintisiz sanat imkanı sunulacak. Bu özel gece için İstanbul'da birçok müze, saat 24.00'e kadar kapılarını açık tutacak.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ayasofya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bugün saat 24.00'e kadar gezilebilecek.Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Maslak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı ve Florya Atatürk Köşkü, Harbiye'deki Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığına bağlı Askeri Müze, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Miniatürk ve Panorama 1453 Müzesi de saat 24.00'e kadar görülebilecek.Aralarında Rahmi Koç Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin de bulunduğu özel müzeler de kapılarını 24.00'e kadar açık tutacak.