Müzekart satışları 250 bine ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdürü Tolga Yusuf Tuyluoğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin 'Müzekart' satıldığını söyledi. Tuyluoğlu, Müzekart'a gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını, 23 noktada satışların sürdüğünü kaydetti.



Müzekart'a İstanbul'dan ilginin büyük olduğunu vurgulayan Tuyluoglu, "Müzekart Topkapı, Ayasofya ve Kapadokya'da çok daha fazla ilgi görüyor. Türkiye'nin her bölgesinden büyük ilgi var, ancak çok sayıda müzeye sahip olan İstanbul'da ilgi daha büyük. Daha önce İstanbul'a gelen turistler her bölge için ayrı ayrı alınan giriş ücretleri nedeniyle müzelere yeterli düzeyde ilgi göstermiyorlardı. Müzekart ile birlikte turistler, 20 YTL karşılığında İstanbul'da yer alan 16 müzeyi de gezme imkanına sahip oluyor" diye konuştu.



Müzekart uygulamasının 18 Haziran 2008 tarihinde başladığını belirten Tuyluoglu, "proje başladığı günden bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin 'Müzekart' sattık. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.



Konya'da tek müze gezildiği için ilgi az



Konya Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, Müzekart'a Konya'da beklenen ilginin gösterilmediğini söyledi. Mevlana Müzesinde uygulamanın başladığı 18 Haziran'dan bugüne kadar 412 'Müzekart' sattıklarını ifade eden Bakırcı, ilginin az olmasını ise şöyle açıkladı:



"Konya'ya gelen turistler sadece Mevlana Müzesini ziyaret ediyor. Mevlana Müzesinin giriş ücreti ise 2 YTL. Giriş ücretinin düşük olması ve başka müzelerin ziyaret edilmemesi Müzekart'a olan ilgiyi azaltıyor. Diğer illerde ise durum farklı. İstanbul'da ve Kapadokya'da giriş ücretlerinin yüksek olması ve çok sayıda müze ve ören yerinin bulunması turistleri Müzekart'a yönlendiriyor."



Mevlana Müzesinde yaz döneminde her gün yaklaşık 2 bin yabancı turisti ağırladıklarını da dile getiren Bakırcı, "geçtiğimiz hafta sonu müzemizi toplam 17 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Temmuz ayında ise 116 bin 708 yerli, 72 bin 166 yabancı turist müzemizi gezdi" diye konuştu.



Müzekart uygulaması



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle Türk halkını müzelerle buluşturmak amacıyla Müzekart projesini hayata geçirdi. Müzekart ile 7'den 70'e herkes Türkiye'deki 300'ü aşkın müze ve ören yerini bir yıl boyunca 20 YTL karşılığında dilediği kadar gezebilecek.



Müzekart, tüm müze ve ören yerlerindeki gişelerden, Ankara Müzekart Merkez Ofisinden, DÖSİMM İstanbul İşletme Müdürlüğünden, TURSAB merkezinden, belirlenmiş seyahat acentelerinden ve internet üzerinden "www.muzekart.com" adresinden temin edilebiliyor.



Müzekart satın almak için Müzekart satış noktalarına fotoğraflı bir kimlikle başvurulması yeterli oluyor.