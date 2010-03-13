'Müzedeki eserler, makam odalarını süsledi'

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, dün basın toplantısı düzenleyip, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’yle ilgili iddiaları cevapladı. Günay, yirmi yıldır müzeyle ilgili iddialar olduğunu, son günlerde çıkan haberlerin ise, bu aksaklıkları gidermek için çalışanlara karşı haksızlık ettiğini söyledi.



Bakan Günay konuşmasında, müzedeki sorunların önemli bir sebebi olarak 12 Eylül’e işaret etti. 1980’de açılan müzenin koleksiyonu için çeşitli kurumlardan eser topladığını anlatan Günay şunları söyledi: “Fakat bunların bir kısmı eksik gelmiş, gelenlerin bir kısmı düzgün biçimde kayda geçmemiş, bir kısmının yerine reprodüksiyonlar gelmiş. Bazı önemli yapıtlar da zamanın yöneticileri, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli kurumların üst düzey yöneticilerine makamlarını renklendirmek, süslemek için gönderilmiş. Çünkü bu müze Nisan ayında açıldı ve 12 Eylül’de de Türkiye’de darbe oldu. O dönem devletin üst makamlarına gelenlere devletin zenginliklerini armağan etmek, yerini sağlamlaştırmanın bir yolu olmuş.”



Günay, onlarca eserin Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyon ve envanterinde bulunması gerekirken dağıtıldığı ya da dağıtılma esnasında kaybedildiğinin 1996 ve 1998 tarihli teftiş kurulu raporlarında yer aldığını söyledi. Önceki raporlardan kayıp eser sayısının 107 olduğunu aktaran Günay, bu raporlarla ilgili gerekli cezai soruşturmaların tamamlanmadığını ve zaman aşımına uğratıldığını da söyledi.”



Günay, 2007 yılında bahçeden çalınan iki heykel, 2009 yılı başında İstanbul’da satılmaya çalışılırken yakalanan üç tablo ve en son ortaya çıkan onüç Hoca Ali Rıza deseni dışında müzede “herhangi bir çalıntı tartışması’ olmadığını söyledi. Bakan son yıllarda kamuya dağılmış olan resim ve heykel koleksiyonunu geri toplamaya çalıştıklarını artık resim isteyenlere röprodüksiyon verdiklerini anlattı.





