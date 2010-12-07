-MÜZEBÜS RİZE'DE RİZE (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi'nin başlattığı gezici müze projesi ''Müzebüs'', 12 Aralık'a kadar Rize'de çocuklarla buluşacak. Organizasyonu üstlenen halkla ilişkiler şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kısıtlı imkanlar sebebiyle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak amacı ile Rahmi M. Koç Müzesi'nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneğini bu yıl da devam ettirdiği belirtildi. ''Müzebüs''ün bu yıl 22 Eylülde Mersin'den başlayan yolculuğunun Rize ile devam ettiği ifade edilen açıklamada, ''Müzebüs''ün Rize'de il merkezi ve ilçelerdeki üç okulda 12 Aralık'a kadar öğrencilerle bir araya geleceği kaydedildi. ''Müzebüs'' gezilerinin 2010-2011 eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği, gezinin 17 Haziran 2011'de Edirne'de sonlanmasının planlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bugüne kadar bin 36 okul ve 155 bin öğrenciye ulaşan gezici müze ile bu yıl 24 ilde 220 okul ve 20-25 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz, kış, köy, kasaba demeden ilerleyen ''Müzebüs''te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 60 obje sergileniyor. Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba gibi materyaller bulunuyor. ''Müzebüs''ün ziyaret rotasında yer alan okullar, Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor. Öğrencilerin isteklerine ve hayallerine kulak veriyoruz. Derslerde gördükleri konuları zihinlerinde canlandırabilmeleri güç olabiliyor. Öğrenciler, objeleri birebir gördüklerinde ise hem derslerini hem de hayatı çok daha iyi kavrayabiliyorlar.''