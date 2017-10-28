Müze ziyaretçi sayısı 11 milyon azaldı!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açıkladığı istatistiklere göre, Türkiye’deki müze ve ören yerlerini ziyaret eden insan sayısı neredeyse 12 milyon kişi azaldı. 2015 yılında müze ve ören yerlerini 28 milyon kişi ziyaret etmişken, 2016 yılında bu sayı 16 milyona kadar geriledi. Türkiye’nin en önemli müzelerinden olan ve 2015 yılında dört yüz bin ziyaretçi çeken İstanbul Arkeoloji Müzesi ise adeta unutuldu ve en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında ilk 10’a bile giremedi.

Arkeofili'nin haberine göre, ziyaretçi sayısında yaşanan yüzde 40’lık düşüş, bugüne kadarki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında Türkiye genelinde tüm müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı toplamı 16 milyon iken, 2016 yılında Fransa’daki Louvre Müzesi’ni yaklaşık 7.5 milyon insan, 2016 yılında İngiltere’deki British Müzesi’ni ise yaklaşık 6.9 milyon kişi ziyaret etti.

Düşüş 2015 yılında başladı

2015 yılında bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre, yüzde 5.6 azalarak 28 milyon 122 bin 934’e gerilemişti. Ancak yine de istatistiksel düşüş çok büyük oranlarda değildi. 2016 yılında ise bu sayı 16 milyon 746 bin 868’e düştü. Tüm bunlara rağmen 2016 yılına girilirken müze ve ören yerlerinin giriş fiyatlarına 4 katına kadar zam yapıldı.

Zamlar büyük etki yarattı

2016 yılı, yaşanan politik ekonomik problemler açısından 2015 yılına göre pek farklı geçmedi. Bu sıkıntılar bir de zamlarla birleşince, müze ve ören yerleri ziyaretçisiz kaldı.

2015 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret eden 28 milyon insandan, 20 milyonu ücretli, 8 milyonu ücretsiz müzeleri gezmişti. 2016 yılında ise toplam 16 milyon insandan, 9 milyonu ücretli, 7 milyonu ücretsiz müzeleri gezdi. Ücretsiz müzeleri gezen ziyaretçi sayısı neredeyse aynı kalırken, ücretli müzeleri gezen insanların tam 10 milyon kişi azalması, istatistiklerdeki bu inanılmaz düşüşte giriş fiyatlarına yapılan zamların büyük etkisi olduğunu gösteriyor.