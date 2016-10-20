Müze ve ören yerleri ihaleye açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerinin gişelerini kiralanmak için ihaleye çıkarıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren beş yıl süreyle kiralanacak müze ve ören yerlerinin gişeleri için ihale 22 Kasım’da yapılacak. İhalede tahmini bedel 887 milyon228 bin 270 tl olarak belirlendi.

Tahmini bedelin 1.2 milyar TL olduğu ilk ihaleye TÜRSAB, Bilintur, Pamukkale Belediyesi katılmış, her üç kurum da bedeli yüksek bularak ihaleden çekilmişti.

Turizmciler, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale bedelinin çok yüksek olduğunu, turizmin içinde buluğu kriz döneminde gerçekçi bir fiyat saptanmadığı için ihaleye kimsenin yanaşmadığını belirmişti.

Bakanlık ihale bedelini düşürdü. İlk ihaleden bedeli yüksek bularak çekilen TÜRSAB, ikinci ihaleye girmeyi düşünüyor. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “İhaleye katılmayı düşünüyor, şartnameyi inceliyoruz” dedi.

İşte Türkiye’nin en fazla gelir getiren 10 müze ve ören yeri:

1. Ayasofya

Ziyaretçi: 3.446.638

Gelir: 77.475.570 TL

2. Topkapı Sarayı

Ziyaretçi: 3.252.524

Gelir: 68.273.318 TL

3. Efes

Ziyaretçi: 1.702.865

Gelir: 38.361.290 TL

4. Pamukkale Hierapolis

Ziyaretçi: 1.731.271

Gelir: 28.692.725 TL

5. Göreme Açık Hava Müzesi

Ziyaretçi: 975.712

Gelir: 16.305.825 TL

6. Topkapı Sarayı Harem Dairesi

Ziyaretçi: 877.331

Gelir: 10.408.770 TL

7. Troia

Ziyaretçi: 491.205

Gelir: 7.598.245 TL

8. Derinkuyu Yeraltı Şehri

Ziyaretçi: 422.043

Gelir: 7.501.385 TL

9. Kaymaklı Yeraltı Şehri

Ziyaretçi: 413.142

Gelir: 6.720.225

10. Aspendos

Ziyaretçi: 335.363

Gelir: 5.226.085