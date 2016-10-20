Müze ve ören yerleri ihaleye açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerinin gişelerini kiralanmak için ihaleye çıkarıyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren beş yıl süreyle kiralanacak müze ve ören yerlerinin gişeleri için ihale 22 Kasım’da yapılacak. İhalede tahmini bedel 887 milyon228 bin 270 tl olarak belirlendi.
Tahmini bedelin 1.2 milyar TL olduğu ilk ihaleye TÜRSAB, Bilintur, Pamukkale Belediyesi katılmış, her üç kurum da bedeli yüksek bularak ihaleden çekilmişti.
Turizmciler, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale bedelinin çok yüksek olduğunu, turizmin içinde buluğu kriz döneminde gerçekçi bir fiyat saptanmadığı için ihaleye kimsenin yanaşmadığını belirmişti.
Bakanlık ihale bedelini düşürdü. İlk ihaleden bedeli yüksek bularak çekilen TÜRSAB, ikinci ihaleye girmeyi düşünüyor. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “İhaleye katılmayı düşünüyor, şartnameyi inceliyoruz” dedi.
İşte Türkiye’nin en fazla gelir getiren 10 müze ve ören yeri:
1. Ayasofya
Ziyaretçi: 3.446.638
Gelir: 77.475.570 TL
2. Topkapı Sarayı
Ziyaretçi: 3.252.524
Gelir: 68.273.318 TL
3. Efes
Ziyaretçi: 1.702.865
Gelir: 38.361.290 TL
4. Pamukkale Hierapolis
Ziyaretçi: 1.731.271
Gelir: 28.692.725 TL
5. Göreme Açık Hava Müzesi
Ziyaretçi: 975.712
Gelir: 16.305.825 TL
6. Topkapı Sarayı Harem Dairesi
Ziyaretçi: 877.331
Gelir: 10.408.770 TL
7. Troia
Ziyaretçi: 491.205
Gelir: 7.598.245 TL
8. Derinkuyu Yeraltı Şehri
Ziyaretçi: 422.043
Gelir: 7.501.385 TL
9. Kaymaklı Yeraltı Şehri
Ziyaretçi: 413.142
Gelir: 6.720.225
10. Aspendos
Ziyaretçi: 335.363
Gelir: 5.226.085