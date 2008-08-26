Müze ve ören yerileri zamlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'deki müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin dünyaya göre ucuz olduğunu belirterek, ''Dünyadaki müze ve ören yerleri fiyatları neyse, biz de o seviyeye yakın bir seviyeye fiyatlarımızı çıkaracağız. Çünkü Türkiye'nin değerini biz bilmezsek, başkası da bilmez'' dedi.

Bakan Günay, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni gezerek, yetkililerden müzedeki çalışmalar ve eserler hakkında bilgi aldı. Günay, müze çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni çok önemsediğini ifade etti.

Bakan Günay, Antalya Müzesi'nin sahip olduğu eserlerle İstanbul ile yarışabilecek, özel, eşsiz buluntuların yer aldığı özel bir mekan olduğunu anlattı. Müzede önceki yıllarda bazı yenileme çalışmaları da yapıldığını hatırlatan Günay, ''Antalya gibi bir büyük turizm kentinde bu müzenin daha bilinir olması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Türkiye'de 300'ü aşkın müze ve ören yeri olduğunu anlatan Bakan Günay, şöyle devam etti:

''Kendi vatandaşlarımızla ilgili bu kolaylığı getirdikten sonra iki ay sonra müze ve ören yerlerimizin fiyatını artırdık. Çünkü biz Topkapı'yı 1 Ağustosa kadar 5 avroya veriyorduk ki Topkapı'yı 5 avroya vermek, izlettirebilmek, Topkapı'ya, Ayasofya'ya, bu müzeye, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne saygısızlıktır. Fiyat artışından ciddi turizm firmaları rahatsız olmadı, zarar etmedi. Çünkü onlar zaten bu yıl için gereken bütün biletlerini daha önce indirimli olarak almışlardı ve almaya devam ettiler. Müze ve ören yerlerimizde yaptığımız fiyat artışından vatandaşlarımız katiyen etkilenmiyor. Biz de bu sayede biraz daha fazla gelir elde edip, müze ve ören yerlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.''



'Dünyaya göre ucuzuz'



Bakan Ertuğrul Günay, müze ve ören yerlerine giriş ücretleri bakımından Türkiye'nin dünyaya göre ucuz bir ülke olduğunu söyledi.

Londra'da açılan Hadrian Sergisi'ne girişin 20 pound olduğunu belirten Günay, şöyle konuştu:

''Bizim paramıza göre 40 YTL'yi geçiyor. Bizde ise en pahalı olanlar 20 YTL, 10 avro civarında ediyor. Dünyaya göre biz hala ucuz bir noktadayız. Bunu da artıracağız, herkes bilsin. Türk vatandaşları için bu fiyatları, Müze Kart sistemi gibi kolaylıkları önümüzdeki yıllarda çoğaltacağız, dünyadan gelen ziyaretçilerimizin de ören yerlerimize değerini vererek girmelerini sağlayacağız. Çünkü her ziyaretçinin geride bıraktığı bir tüketim artığı var. Ayak izi bile bir bedel ödememiz sonucunu doğuruyor. Dünyadaki müze ve ören yerleri fiyatları neyse, biz de o seviyeye yakın bir seviyeye fiyatlarımızı çıkaracağız. Çünkü Türkiye'nin değerini biz bilmezsek, başkası da bilmez.''



