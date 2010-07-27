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MÜZE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ TİRE (A.A)

27 Temmuz 2010 18:14

-MÜZE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ TİRE (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'in Tire ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzenin önünde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, müzede görevli arkeolog öldü, müze müdürü ile güvenlik görevlisi yaralandı.  Yaklaşık 8 yıldır Tire Müzesi'nde özel güvenlik şirketine bağlı güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 15 gün önce işe gelmediği gerekçesiyle işten çıkarıldığı öğrenilen Y.Ç. (37), sabah saatlerinde müzenin önüne geldi.  Tire Müzesi Müdürü Enis Üçbaylar (48) binaya girdiği sırada Y.Ç'nin yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş açması sonucu, kendisine engel olmak isteyen müzede görevli arkeolog Cevdet Üstündağ (45) hayatını kaybetti. Üçbaylar ile güvenlik görevlisi Bekir Aktepe yaralandı. Zanlı, Fatih Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

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