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Yaşam

Müze için 3.2 milyon dolarlık pul sattı

30 Kasım 2009 01:11

Californialı işadamı William H. Gross, ABD'nin başkenti Washington'daki 187 yıllık Smithson Müzeler Külliyesi'nin Posta-Pul Müzesine 3,2 milyon dolar bağışladı.

Kuzey Amerika'nın eski İngiliz ve Konfederasyon dönemlerine ait 233 yıldan fazla yaşı olan tarihi pulları New York'ta müzayedede satan Gross, filateli tutkunu olarak Smithson'un Milli Posta Müzesine'ne yapacağı diğer bağışlarla toplam 8 milyon dolar vereceğini açıkladı.

California-New Port Beach'li "Pacific Yatırım-Yöneticilik" şirketinin sahibi Gross'un bağışta bulunduğu Smithson eğitim-bilim kurumu ve büyük hayvanat bahçesi, 19 ayrı müze ile 9 ayrı araştırma kurumunu içeriyor.

Washington'ın "Union (Birlik)" Garı yanındaki Ulusal Posta Müzesi, Gross'un bağışıyla bir kat daha genişleyecek.

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