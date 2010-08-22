-MÜZAKERELERİN TARİHÇESİ ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - İsrailliler ile Filistinlilerin, Oslo'da 1993'te başlayan doğrudan barış görüşmelerinin ''sonuncusunu'' 2 Eylülde Washington'da yapacağı açıklandı. Oslo'dan beri yapılan doğrudan görüşmelerin tarihçesi şöyle: 13 Eylül 1993: Oslo'da gizli ve doğrudan 6 ay süren görüşmelerin ardından İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) karşılıklı olarak birbirlerini tanıdı ve Washington'da 5 yıllık geçici Filistin özerkliği temelinde bir ilkeler deklarasyonuna imza attılar. İsrail Başbakanı İzhak Rabin ile Filistin lideri Yaser Arafat'ın el sıkışması tarihe geçti. 4 Mayıs 1994: Gazze ve Batı Şeria'daki Eriha'nın özerkliğine ilişkin anlaşma Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalandı. İsrail Gazze Şeridi'nin yüzde 70'i ile Eriha'yi boşalttı. 8 Eylül 1995: Washington'da, İsrail'in bir dizi topraktan çekilmesini öngören, Batı Şeria'daki özerkliğin genişlemesine ilişkin anlaşma (Oslo II) imzalandı. 23 Ekim 1998: ABD'de (Wye Plantation), İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 13'ünden çekilme koşullarını belirleyen anlaşma imzalandı. 11-25 Temmuz 2000: ABD'deki Camp David'de, Filistinlilerle İsrailliler Kudüs ve mülteciler sorununun çözümüne takıldı. 2 ay sonra da ikinci intifada başladı. Aralık 2000: Taba'da (Mısır) ABD Başkanı Bill Clinton'ın barış planı temelinde görüşmeler başladı. Bir anlaşma çıkmadı, çünkü sağcı Ariel Şaron Şubat 2001'deki seçimde Başbakan Ehud Barak'ı hezimete uğrattı. 30 Nisan 2003: Ortadoğu Dörtlüsü tarafından hazırlanan ''yol haritası'' yayımlandı. Yol haritası, İsrail'in yerleşim birimi inşaatını, Filistinlilerin de şiddeti durdurmasının ardından, 2005 sonuna kadar bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyordu. Yol haritası, Akabe'de (Ürdün) 4 Haziran 2003'te ABD Başkanı George Bush'un da katılımıyla düzenlenen zirvede İsrail Başbakanı Ariel Şaron, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas tarafından imzalandı. -27 Kasım 2007: Annapolis'te (ABD) İsraillilerle Filistinliler 2008 sonuna kadar bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak konusunda uzlaştı. Bir dizi müzakere sırasında taraflar Batı Şeria topraklarının değiş tokuşu ile Kudüs'teki kutsal mekanların egemenliğinin paylaşımı konusunda ilerleme kaydetti. Ancak İsrail'in roket atışlarına son vermek iddiasıyla Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne düzenlediği kanlı ''Dökme Kurşun Operasyonu'' müzakerelere son verdi.