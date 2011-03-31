-MÜZAKERE SONSUZA KADAR SÜRÜNCEMEDE KALAMAZ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'taki müzakerelerin Rum tarafının ''zamana oynayan tutumu'' nedeniyle tıkanma noktasına geldiğini belirterek, ''Biz, bu gerçeğin görülmesini istiyoruz. Müzakerenin sonsuza kadar sürüncemede kalması kabul edilemez'' dedi. Erdoğan, İngiltere'ye yapacağı ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın daveti üzerine, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacağını anımsatan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın kendisine eşlik edeceğini söyledi. Ziyaretin İngiltere ve Türkiye arasında mükemmel düzeyde seyreden ikili ilişkileri güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal alanlarda mevcut ilişkilerin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazandığını bildirdi. Erdoğan, ilişkilere yönelik gayretli çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Başbakan Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kabul edileceğini, İngiliz muhatabı Başbakan David Cameron ve Yardımcısı Nick Clegg ile görüşeceğini hatırlatarak, görüşmelerinde Türkiye'nin AB üyeliği süreci, Kıbrıs, G20, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını bildirdi. İngiltere'nin Libya'daki büyükelçiliğini kapattıktan sonra Libya'daki İngiliz çıkarlarının Türkiye tarafından korunmaya başlandığını, Libya'dan yapılan tahliyeler sırasında dost ve müttefik İngiltere ile yakın ilişkiler kurulduğunu ve İngiliz vatandaşlarının tahliyesine Türkiye'nin yardımcı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Cameron ile görüşmemizde BM Güvenlik Konseyi'nin Libya hakkındaki kararlarının uygulanması, Libya halkının bir an önce huzur ve güvenliğe kavuşturulması yönündeki işbirliği imkanları üzerinde duracağız. Türkiye olarak izlediğimiz politika ve görüşlerimizi dile getireceğiz. Amacımız bölgenin en kısa sürede güven ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunmaktır. İngiltere, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde bugüne kadar desteğini sürekli yanımızda gördüğümüz bir ülke. İngiltere'deki tüm siyasi partiler AB üyeliğimize sıcak bakıyorlar. Bu desteklerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Ancak Türkiye'nin stratejik hedefi AB üyeliği müzakere sürecinde, bazı üye ülkelerin siyasi engelleri nedeniyle güç bir dönem yaşanıyor. Geleneksel dostumuz olarak İngiltere'den temel beklentimiz, AB üyeliğine giden süreçte öncü ve yönlendirici rol üstlenmesidir. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırması ve sürece ivme kazandırmanın artık zamanı gelmiştir. Bu noktada İngiltere'nin katkısı son derece önem arz ediyor.'' Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Cameron ile Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecini de değerlendireceklerini ifade ederek, Türk tarafının en kısa sürede adil ve kalıcı çözüme ulaşması yönünde çaba harcadığını belirtti. Erdoğan, ''Kıbrıs'taki müzakereler Rum tarafının 'zamana oynayan tutumu' nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir. Biz, bu gerçeğin görülmesini istiyoruz. Müzakerenin sonsuza kadar sürüncemede kalması kabul edilemez. İngiltere'nin de bu görüşü paylaştığını düşünüyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden adadaki iki taraf ve garantörlerin katılımıyla yüksek düzeyli toplantı düzenlenmesi, kaydedilen ilerlemenin bir anlaşmaya bağlanması açısından çok önemlidir. Kıbrıs'ta garantör ülkeler olarak İngiltere ve Yunanistan ile devreye girmek suretiyle süreci bir anlaşmayla sonuçlandırmayı önemsiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, imzalanacak anlaşmanın sadece Kıbrıs açısından değil Doğu Akdeniz bölgesindeki barış ve işbirliği ortamının tesisi açısından da yararlı olacağına inandığını dile getirdi. Ziyareti sırasında DEİK ile Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen ''Türkiye ile Büyüme (Grow with Turkey)'' etkinliği kapsamında yapılacak ''CEO Forum'' iştirakçilerini kabul edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve İngiltere'nin önde gelen özel sektör temsilcilerinin ve ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek söz konusu konferans ve forumda, enerjiden turizme, bilişim sektöründen müteahhitlik sektörüne kadar çeşitli alanlarda yapılabilecek işbirliği imkanlarını ele alacaklarını kaydetti.