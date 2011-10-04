-Muzaffer Tema vefat etti ÇEŞME (A.A) - 04.10.2011 - Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncuları arasında yer alan Muzaffer Tema, İzmir'in Çeşme ilçesinde vefat etti. Ege Çeşme Sitesi'ndeki evinde bu sabah hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Tema'nın, yarın Çeşme Ilıca Zekiye Boyacı Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Muzaffer Tema'nın eşi İnci Tema (68), AA muhabirine, 1999 yılında yerleştikleri Çeşme'de sakin ve huzurlu bir hayat yaşadıklarını, eşinin bu sabah vefat edene kadar ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığını anlattı. İnci Tema, şunları söyledi: ''Eşim Çeşme'yi çok sevdiği için İstanbul'da aile mezarlığı olmasına rağmen Çeşme'de toprağa verilmeyi istedi. 1949 yılında oynadığı ilk filmi Çığlık ile ilk ödülünü almıştı. Türkiye'den Hollywood'a giden ilk Türk sanatçısıydı. 1956'da Hollywood'da Acı Tebessüm ve Aya 12 filmlerinde rol almıştı. Aynı zamanda devlet konservatuvarında yan flüt hocasıydı. 1970'li yıllarda erotik film furyası başlayınca sinemadan koptu. Son dönemde Türk sinemasındaki yozlaşmadan şikayetçiydi. Sağlığında bir sorun yoktu, düne kadar bana 'I Love You' derdi.'' Yeşilçam'ın önemli karakter oyuncularından olan ve yüzlerce filmde oynayan Muzaffer Tema'nın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle: Dudaktan Kalbe, İstanbul Kan Ağlarken, Parmaksız Salih, Ya İstiklal Ya Ölüm, Hıçkırık, Kanun Namına,İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yumurcak, Dudaktan Kalbe, Islak Sokak, Silaha Yeminliydim, Vazife Uğruna, Yaban.