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Muzaffer İzgü tedaviyi reddetti: Son günlerimi evimde geçirmek istiyorum

Yazar Muzaffer İzgü'nün karaciğer hastalığının vücudunun diğer organlarına da sıçradığı bildirildi

21 Ağustos 2017 23:29

Bir süre önce karaciğer kanseri teşhisi konulan Türk edebiyatının çınarlarından Muzaffer İzgü, kemoterapi tedavisini kabul etmedi ve son günlerini evinde geçirmek istediğini söyledi. 

Yeni Asır'dan Tansu Edip Gökbudak'ın haberine göre, İzgü'nün hastalığının karaciğer kanseri olduğu öğrenildi. Kanserin vücudunun diğer organlarına da sıçradığı öğrenildi.

''Son günlerimi evimde geçirmek istiyorum''

Yazdığı sayısız oyun, çocuk ve genç kitaplarıyla Türk edebiyatına onlarca eser kazandıran 84 yaşındaki İzgü, tedaviyi reddetti. 

Son zamanlarını evinde geçirmek istediğini söyleyen İzgü’nün 15 yıldır yanında olan yardımcısı, “Durumu iyi değil. Muzaffer amca çok yorgun, halsiz. Onun iyi olmasını biz de istiyoruz. Ama geçtiğimiz yıl çok sevdiği eşini kaybetmesi onu derinden etkiledi. Onun böyle olması bizleri de çok üzüyor. O bizi kendi evladı gibi sevdi, yanından ayırmadı. Kemoterapiyi de bekliyoruz ama her geçen gün daha da bitkinleşiyor. Çok az yemek yiyor” dedi.

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