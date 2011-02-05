Muz savaşları 18 yıl sonra bitti

T24 - Dünyanın en uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlığı, Latin Amerika'dan muz ithaline getirilen vergilerin düşürülmesi ile son buldu.



Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan anlaşma, 1990'ların başında patlak veren ve 'muz savaşları' diye anılan ihtilafı sonuçlandırmış oldu.



Latin Amerikalı üreticiler AB'nin Afrika, Karayipler ve Büyük Okyanus ülkelerinden ithal ettiği muza vergi uygulamayarak, kendilerine karşı adaletsizlik edildiğini savunuyordu. Dolayısıyla konu Dünya Ticaret Örgütü'ne sevkedildi. AB, uygulamayı eski sömürge ülkelerindeki küçük üreticilere yardımcı olma hedefiyle açıklıyordu.



Buna karşılık Latin Amerika menşeyli muz ticaretinin büyük bölümünün ABD'de kurulan Dole ve Del Monte gibi çok uluslu şirketlerin elinde olduğuna dikkat çekiyordu.



Anlaşmanın Dünya Ticaret Örgütü'nün de onay alması gerekiyor. Ancak AB şimdiden vergi duvarlarını indirmeye başladı.



Avrupa parlamentosu ayrıca küçük üretici ülkelerin üretimlerini çeşitlendirebilmesi için tarım yardımından yararlandırılması çağrısında bulundu.



Tartışma 1993'te, AB'nin üye ülkelerin muz ticaretini yapılan ikili anlaşmalar yerine tek bir tarife ile uyumlaştırması ardından başladı. 1996'da Ekvador, Guatemala, Honduras ve Meksika konuyu DTÖ'ye götürdü.



Örgüt o zamandan bu yana pek çok kez, vergilerin rekabete aykırı olduğu hükmünü verdi; ancak bir yanda devam eden Doha ticaret görüşmeleri, bir yanda ikili anlaşmazlıkların etkisi ile konu şimdiye dek gündemde kaldı.



AB pazarlarına ulaşım üreticiler için kilit önemde. Avrupa Birliği yaklaşık 5,5 milyon ton ithalatı ile dünyanın en büyük muz pazarı durumunda.





