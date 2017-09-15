T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muz bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 30 yaşındaki Recep Ünal'ın, muz bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulundu

15 Eylül 2017 18:25

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde 30 yaşındaki Recep Ünal\'ın, muz bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulundu.
Kargıcak Mahallesi’nde sabah saatlerinde yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, tabancayla kafasından tek kurşunla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Recep Ünal\'a ait olduğunu belirlenen ceset, otopsi  için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaRecepKargıcak MahallesindeHaberEkiplerJandarmaAntalya Adli Tıp KurumunaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24