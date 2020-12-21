MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen bin liralık desteğe ilişkin konuştu: Bu, sosyal devlet olmamanın ayıbı

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sanatçılara vereceği 1000 TL'lik desteğe ilişkin; ''Müzisyen arkadaşlarım şurada yanılgıya düşüyor. Bizim değerimiz bin lira mı? Hayır, beş bin lira verse beş bin lira mı? Bizim zaten parayla ölçülebilecek bir değerimiz yok. Sanatçının fiyatı olmaz.'' dedi.

Oksimoron TV'de Özgür Akdemir'in sunduğu, "Özgür Konuklar" programında konuşan Burhan Şeşen, sanatçılara bin liralık Bakanlık desteğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Enstitüsü, "yeni tip Koronavirüs ile mücadele sürecinde, müzisyenleri teşvik etmek amacıyla" proje başlatmıştı. Meslek örgütleri aracılığıyla proje karşılığı başvurulacak destek, bin lira bedelinde. Bin liralık yardım paketiyle ilgili olarak çoğu sanatçı tepki göstermiş ve "Siz bana video gönderin ben size bin TL vereyim" demişti.

"Müzisyenler, 'örgüt', 'eylem' lafından korkuyorlar"

"10 bin lira verselerdi kendimizi sanatçı mı hissedecektik?" diye soran Şeşen özetle şöyle dedi:

"Müzisyenler bana göre müziğini sanata dönüştüremiyor. Eğer o zaman biraz örgütlü olabilseydik, bu müzik sektörü bu yardımı çok daha önce alırdı, ama ne yazık ki müzisyenler, 'örgüt' lafından, 'eylem' lafından korkuyorlar. Çünkü onlar, belki birçoğu 'Her koyun kendi bacağından asılır' gibi sözlerle büyütülüyor. Televizyonları her açtığımızda gerek siyasiler gerek televizyon yorumcuları hep kavga içindeler. Bu kutuplaşmayı artık hafifletmemiz lazım. Hep bir gerilim hep böyle bir negatif elektrik var. Bunun bitmesi lazım. Bunun bitmesi için de öncelikle başımızdaki insanların biraz sakin olması lazım."

"Bu, sosyal devlet olmamanın ayıbı"

"Bakanlık bağışta bulunamıyor, hibe yapamıyor. Karşılığında hizmet yapmadan ücret ödemesi gerçekleştiremiyor. Bu yüzden proje olarak biz müzisyenlerin sahneye çıktıkları 'ilk günü'nü, anlatmalarını istedik. Hem böyle bir hatıra olsun hem de dijital arşiv olsun istedik. Belki ileriki dönemde de kitap olur diye düşündük. Projenin adı 'İlk sahne ilk alkış.' Müzisyen arkadaşlarım şurada yanılgıya düşüyor. Bizim değerimiz bin lira mı? Hayır, beş bin lira verse beş bin lira mı? Bizim zaten parayla ölçülebilecek bir değerimiz yok. Sanatçının fiyatı olmaz. Bunu bilsinler. 10 bin lira verselerdi kendimizi sanatçı mı hissedecektik? Bin lira yardımı alacağım zaten. İhtiyacım var. Bu ayıp bir şey değil. Bu benim ayıbım değil. Bu, sosyal devlet olmamanın ayıbı."

"Müzisyen stüdyoya geldiğinde önce köfte söylüyor"

Müzisyenler okumuyorlar. Müzisyenler sadece müzik ile ilgililer. Bizim müzisyenler geldiği zaman stüdyoya önce köfte söylüyorlar. Bir heyecan mı yok diyelim? Bizde şartlar dolayısıyla müzisyenler de kreatif düşünme yok. Bir defa muhalif olunmalı. Sürekli bir korku hakim. Bu suskunluğun kimseye faydası yok. İktidarı ve müzisyenleri sorguluyorum. Müzisyenler bana göre müziğini sanata dönüştüremiyor.'' dedi.