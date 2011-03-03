-MÜYESSER YILDIZ GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında polis ekiplerinin gazeteci Müyesser Yıldız'ın evindeki araması sona erdi. Yaklaşık 12 saat süren aramanın ardından Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldız evden çıkarılışı sırasında gazetecilere, ''Ülkemi ve Türk milletini çok seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim'' dedi. Yıldız'ın sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. Bu arada, arama sırasında polis ekiplerinin evdeki bilgisayarlardan kopyaladıkları hard disklerle bazı evrakı götürdükleri de gözlendi. Yıldız'ın avukatı Ali Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayarlardan imaj alma işlemlerinin uzun sürdüğünü, polis ekiplerinin Yıldız'ın eşi ve oğluna ait diz üstü bilgisayarlardan da imaj aldıklarını söyledi. Altay, ayrıca polis ekiplerinin Yıldız'ın gazetecilikte kullandığı kendine ait notları ile daha önce yayımlanmış ''100 Yılın Hesabı'' adlı kitabının taslak metnini de aldıklarını kaydetti. Altay, ''Müvekkilimin pazartesi günü kendisi hakkında yakalama kararını veren savcı ile manevi tazminat davası vardı. İki gün sonra davalı savcının imzaladığı yakalama kararıyla gözaltına alındı. Bunu bir hukukçu olarak kabul etmek mümkün değil'' diye konuştu.