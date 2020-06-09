Müyesser Yıldız'ın eski emniyet müdürü eşinden tepki: Umarım sorumlular hakkında yasal gereği yapılır

T24 Ankara

Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan ODA TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız’ın, eski emniyet müdürü, avukat eşi Naci Uğur, gözaltı sırasındaki uygulamalara tepki göstererek, "Umarım sorumlular hakkında yasal gereği yapılır. Ama şundan da eminim ki, bu tür davranışlarla hem ülkemin polisinin imajını kötüleyen, hem de ülkemizin ve AİHM'nin kabul ettiği hakları vermeyen sorumlular bunu ya 'sehven yaptı' denecek ya da herhangi bir işlem yapılmayacak" dedi.

"Derslerde anlatırdım"

Uğur, facebook hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar polis meslek hukuku dersi verdiğim polis eğitim kurumlarında, "arama" konusunu özenle ve müfredatın çok daha üzerinde bir ders saatinde anlatırdım. Çünkü devletin, vatandaşın normalde müdahale edemeyeceği özel hayatına girmesi söz konusudur. Olmazsa olmazlardan biri ise suçlanan şüphelinin hukuki yardımdan yararlanabilmesi için avukatına ve yakınına haber vermesi hakkı olup, polis ya da komiser adayı öğrencilerime bunun önemini anlatırdım.

"Kötü muamele"

"Diğer bir husus ise gözaltında şüpheli sigara tiryakisi ise ve kendisine sigara içme hakkı verilmiyorsa bu durum da hem ulusal hem de uluslararası mevzuata göre kötü muamele sayılır

"Tesadüfen öğrendim"

"Ankara dışında olduğum 8 Haziran günü evimde yapılan arama başladıktan tam 2 saat sonra tesadüfen evimi telefonla arayınca, yüzüme arama yapan görevlilerce kapattırılan telefonla öğrenerek bilgi verdiğim avukat arkadaşım eve ulaştığında arama sona eriyordu. Gözaltı süresince de kesinlikle sigara içilmesine izin verilmeyeceği söylendi. Tabii ki kanunun açık emirlerini yerine getirmeyen görevlilerle ilgili olarak bir değerlendirme yapıp gerekirse suç duyurusunda bulunacağız.

"Ya sehven denilecek, ya işlem yapılmayacak"

"Umarım sorumlular hakkında yasal gereği yapılır. Ama şundan da eminim ki, bu tür davranışlarla hem ülkemin polisinin imajını kötüleyen, hem de ülkemizin ve AİHM'nin kabul ettiği hakları vermeyen sorumlular bunu ya "sehven yaptı", denecek ya da herhangi bir işlem yapılmayacak."

Ne olmuştu?

Gözaltı kararının ardından dün Yıldız'ın evinde yapılan aramada 'uzman personel olmadığı' gerekçesiyle dijital cihazların imajının alınmadığı ileri sürülmüştü. Aramada Yıldız'ın bilgisayar mühendisi oğlunun kullandığı cihazlar ve avukat eşinin kullandığı bilgisayara el koyulmuştu.

Arama bitip, el koyulacak eşyalar tutanağa geçirilirken Müyesser Yıldız kendi evinde tuvalete girmek istemiş, polis, tuvalete girmeden önce Yıldız’ın üstünü aramıştı.