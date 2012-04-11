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Müyesser Yıldız: Hukuk copuyla tecavüze uğradığımı hissediyorum

Yıldız: Dışarıda polis copuyla tecavüz edilir. Burada hukuk copuyla tecavüze uğradığımı hissediyorum

11 Nisan 2012 22:32

- Hülya Karabağlı

ANKARA

 

CHP TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir’in de bulunduğu 6 kişilik heyet Silivri Cezaevi’nde hasta tutuklularla görüştü.  Görüşmelerde Oda TV davasının tutuklu sanıklarından ‘bir kedim olsa’ çağrısını yapan gazeteci Müyesser  Yıldız’ın cezaevi yemeklerini geri çevirdiği kantinden satın aldığı bisküvilerle beslendiği öğrenildi. Yıldız,  CHP heyetine, “  Devletten hiçbir hizmeti kabul etmiyorum. Yemekleri de reddediyorum” dedi.  CHP’li Özdemir,  Yıldız’ın kilo kaybına dikkat çekti ve  “Kantinden satın aldığı bisküvilerle beslendiğini söyledi” dedi.

 

‘Hukuk copuyla tecavüze uğradığımı hissediyorum’

 

Hakkındaki dava ve suçlamaları değerlendiren Yıldız,  milletvekili heyetine “ Dışarıda polis copu ile tecavüz edilir. Burada hukuk copuyla tecavüze uğradığıma inanıyorum.  Öyle bir duygu içerisindeyim. Kendimi kirlenmiş hissediyorum” dedi.

 

‘Bir minnet beklemiyorum’

 

“Hukukun işlemediğini bildiğim için savunma yapmak anlamsız geliyor” diyen  Yıldız, “ Bir boyun eğmişlik içinde değilim. Benim ki bir başkaldırı. Bir minnet beklemiyorum. Bazı haklarımı kullanmak için mahkemeden hüküm vermesini  bekliyorum. Tutuklu sıfatında kalmak istemiyorum.  Doğru da yanlış da olsa  mahkeme bir karar versin artık”

 

'Bir kedim olsa’ yaşamla bağ kurmak içindi’

 

CHP heyetine, neden  ‘bir kedim olsa’ dediğini anlatan Yıldız, “ Onu yaşamla bir bağ kurmak adına istedim. Yalnızlığımı ifade etmek için istedim” dedi.

 

‘ABD’ye giden çocuğuma sarılamadım’

 

Görüşmede, Yıldız’ın , ABD’ye gitmek üzere olan çocuğu  ile kapalı görüşme yapmasını anlattığı sırada herkes çok duygulandı. “ Açık görüşe izin vermediler. ABD’ye giden çocuğuma sarılamadım”

CHP’li Malik Ecder Özdemir, “Tam bir trajedi tablosu var. Tutuklular yavaş yavaş ölüme terkediliyor” .

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, İzmir Milletvekilleri Rıza Türmen ve Aytun Çıray,  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ziyarette bulundu. 

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