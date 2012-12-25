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Müvekkillerini korudular, hapis cezası aldılar

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası müvekillerinin jandarma tarafından dövülmesine itiraz eden 3 avukata 14'er ay hapis cezası verildi

25 Aralık 2012 16:24

 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Ağustos 2008 günü görülen davanın bitiminde sanıkların ring aracına bindirilmesi sırasında jandarma tarafından tartaklanması avukatların müdahalesien yol açtı. Adliye bahçesinde jandarma görevlileri ile avukatlar arasında yaşanan tartışma sonrası avukatlar görevli askerler hakında suç duyurusunda bulundu. Askerler ise Avukat Taylan Tanay,  Av. Nazan Yaman ve Avukat Oya Aslan'a hakkında  mukavemet, görevi engelleme ve hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu. 
Davada avukatların adliye güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi talebi kabul edilmedi, olay yerinde bulunan diğer tanıkalrın ifadesini de dikkata almayan mahkeme jandarmanın hazırladığı tutanak doğrultusunda avukatların suçlu olduğuna karar verdi. 
Avukatlar hakkında verilen 1 yıl 2'şer aylık hapis cezası ertelendi. 
Avukatların müvekkillerini döven jandarmalar ile ilgili suç duyurusu hakkında ise savcılık soruşturmaya gerek olmadığı kararı vermişti.

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Taylan TanayOya AslanNazan Yaman

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