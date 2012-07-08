Muvazzaflar yeniden tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eskort kızları kullanarak askeri belgeleri ele geçirmekle suçlanan şebekeye yönelik yürüttüğü soruşturmanın 5’inci dalgasında gözaltına alınan 14 muvazzaf asker, Ceza Muhakemesi Karunu’nun (CMK) 250’inci maddede yapılan değişiklik nedeniyle önce serbest bırakıldı, daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Teslim olan 4’ü tutuklanırken, 10’unun Adliye’ye gelmesi bekleniyor. Operasyonun 6’ncı dalgasında dün gözaltına alınıp Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 25’i ise savcılıkça serbest bırakılırken, 15’i bugün Adliye’ye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, 2009 yılında e- posta ile gelen ihbar sonrasında başlatılan soruşturma, Türkiye’yi sarsan ve muvazzaf askerlere kadar uzanan fuhuş, şantaj, tehdit, casusluk operasyonuna dönüştü. Yaklaşık iki yıl süren araştırmaların ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonun ilk dalgasında, askeri belgelerin evlerinde çıktığı şebekenin fuhuş kanadı lideri olduğu öne sürülen, Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki N.K. ile Marmaris’teki marinanın sahibi işadamı B.Ö. tutuklandı.

Devam eden soruşturmada, daha sonra N.K.’ye bağlı olarak askerleri tuzağa düşürmekte kullanılan eskort kadınlar ile üzerinde gizli, ’çok gizli’ ve ’kişiye özel’ ibarelerinin bulunduğu, askeri uçakların konumlarını, radarların yerlerini gösteren belgeleri sızdıran muvazzaf askerler gözaltına alındı.

Tutuklu sayısı 82’ye çıktı

Operasyonun geçen perşembe günü yapılan 5’inci dalgasında gözaltına alınan 14 muvazzaf askerin Adliye’ye sevkedildikleri gün (cuma), CMK’nın 250’nci maddesinde yapılan değişiklik onaylandı. Bunun üzerine özel yetkili mahkeme, ’görevlizlik’ kararı vererek 14 muvazzaf askeri serbest bıraktı. Ancak yeni mahkemeler kuruluncaya kadar özel yetkili mahkemelerin görevlerine devam edeceği kararının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru (HSYK) tarafından açıklanmasının ardından, bu muvazzaf askerler hakkında tekrar ’yakalama’ kararı çıkartıldı. Bunun üzerine teslim olan muvazzaf albaylardan 4’ü tutuklandı, geriye kadan 10’unun da teslim olacakları öğrenildi.

Bu arada soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 48’i muvazzaf toplam 82 kişiye çıktı.

6’ncı dalgada 25 kişi serbest kaldı

Casusluk soruşturmasında dün yapılan 6’ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 40 muvazzaftan da 25’i ise sevk edildikleri Adliye’de savcıya verdikleri ifade sonrasında serbest bırakıldı. Geriye kalan 15’i de bugün Adliye’ye sevk edildi.