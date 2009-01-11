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Muvazzaf subaylara ‘Karargâh evleri’ sorgusu

'Ergenekon' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 askeri personel tutuklandı.

11 Ocak 2009 02:00

'Ergenekon' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 askeri personel tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Albay C.K, Albay M.K, Üsteğmen T.Ö.K ve Üsteğmen M.S, 'Ergenekon terör örgütüne üye olmak' gerekçesiyle tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri İstanbul nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 4 askeri personelin de tutuklanmasına karar verdi. Adliyeye sevk edilen Kurmay Albay C.H ile Binbaşı E.Ç, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.

Şantaj görüntüleri çıktı

Tutuklanan muvazzaf subaylardan elde edilen belgelerde, bazı subayların da andıçlandığı öğrenildi. Ayrıca, subayların evlerinde de bürokratlara ait uygunsuz görüntüler olduğu belirtildi.

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