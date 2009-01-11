Muvazzaf subaylara ‘Karargâh evleri’ sorgusu

'Ergenekon'
soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 askeri personel
tutuklandı.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, Zekeriya Öz'ün de
aralarında bulunduğu 5 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Albay
C.K, Albay M.K, Üsteğmen T.Ö.K ve Üsteğmen M.S, 'Ergenekon terör
örgütüne üye olmak' gerekçesiyle tutuklanmaları istemiyle sevk
edildikleri İstanbul nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına
çıktı. Mahkeme, 4 askeri personelin de tutuklanmasına karar verdi.
Adliyeye sevk edilen Kurmay Albay C.H ile Binbaşı E.Ç, savcılık
sorgularının ardından serbest kalmıştı.
Şantaj görüntüleri çıktı
Tutuklanan
muvazzaf subaylardan elde edilen belgelerde, bazı subayların da
andıçlandığı öğrenildi. Ayrıca, subayların evlerinde de bürokratlara
ait uygunsuz görüntüler olduğu belirtildi.