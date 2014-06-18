Muvazzaf subaylar görevlerine dönecek iddiası

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Balyoz kararının ardından muvazzaf subayların görevlerine dönecekleri ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz sanıklarının haklarının ihlal edildiğine yönelik kararının ardından, gözler Genelkurmay Başkanlığı'na çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre, askeri kaynaklar kararın adaletin tecellisi olduğunu, tüm TSK’da büyük memnuniyet yarattığını bildirdiler.

Aynı kaynaklar bundan sonraki beklentinin, AYM kararı çerçevesinde yeniden yargılamanın ortaya konulmuş delillerin tümünü doğru ve usulüne uygun şekilde değerlendirilerek yapılması olduğunu vurguladılar.

Muvazzaf subaylar görevlerine dönecek

Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre AYM’nin kararı halen askeri cezaevlerinde kalmakta olan tutuklu muvazzaf subayların, tahliye edilmeleri halinde, görevlerine dönmelerinin de önünü açacak.

Askeri kaynaklar, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Balyoz’dan tutuklu muvazzaf subayların Yargıtay kararından sonra da emekli edilmediklerini ve askeri cezaevinde kalmaya devam ettiklerini vurguladılar.

Emekli olmadıkları için tutuklu muvazzaf subayların hala TSK bünyesinde yer aldıklarını vurgulayan askeri kaynaklar “yerel mahkemenin AYM kararı uyarınca tahliye vermesi halinde tutuklu muvazzaf subaylar TSK bünyesindeki görevlerine geri dönecekler” dediler.