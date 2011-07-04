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MUVAZZAF ASKERLER İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 18:33

-MUVAZZAF ASKERLER İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - İkinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 8 kişiden bazıları, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı bir araçla Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan gelen bir grup muvazzaf asker, daha sonra adliye binasına girdi. Muvazzaf askerlerin, ikinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan kişiler oldukları bildirildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin tensip incelemesi sırasında haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdiği Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tuğgeneral Mustafa Erhan Pamuk ve Albay Mehmet Örge, bu karara itirazda bulunmuştu. 

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