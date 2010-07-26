-MUTTEKİ: MÜZAKERELERE HAZIRIZ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, ''Yarın ikinci mektup Viyana'ya gidecek. Yakıt değişimi konusundaki ayrıntılarla ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdik'' dedi. Mutteki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile bugün yapılan üçlü görüşmenin ardından Conrad Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Tahran bildirisinden sonra ortaya çıkan değişiklikleri gözden geçirdiklerini ve İran'ın Viyana grubu ile müzakerelere Türkiye ve Brezilya'nın da katılmasını istediğini ifade eden Mutteki, Viyana grubuyla müzakerelere devam edilmesi için üç ülkenin görüş birliğinde olduğunu söyledi. Mutteki, bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar, İslam Konferansı Teşkilatı ve Tahran bildirisini destekleyen ülkelere teşekkür etti. P5+1 ile son bir ay içinde yazışmaların yapıldığını anımsatan Mutteki, yazışmalar içinde İran'ın bu müzakerelerin yeniden başlaması için Ramazan ayından sonraki ay hazır olduğunu ilan ettiğini anımsattı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) yarın sunacakları mektubun detaylarıyla ilgili de bilgi veren Mutteki, cevaplarında ayrıntıları konuşmaya hazır olduklarını belirttiklerini kaydetti. Mutteki, ''Bu, Viyana grubuyla müzakerelere İran'ın hazır olduğunun bildirisidir'' dedi. -''ŞİMDİ YENİ BİR FIRSAT VAR''- Bakan Mutteki, ''Şimdi yeni bir fırsat var. Diğer taraf bunu iyi kullanmalıdır'' diye konuştu. Viyana grubunun önceki mektuplarına BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararından birkaç saat önce cevap verdiğini ifade eden Mutteki, şunları söyledi: ''Yarın ikinci mektup Viyana'ya gidecek. Yakıt değişimi konusundaki ayrıntılarla ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdik. Müzakere için zaman, Ramazan'dan sonra Eylül ayıdır'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da düzenlediği basın toplantısında, İran tarafının, P5+1'in temsilcisi olarak AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtmişti. Davutoğlu, Ashton ile İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili arasında yapılacak böyle bir görüşmenin İstanbul'da düzenlenmesi konusunda anlayış birliği bulunduğunu ifade etmişti. Bakan Davutoğlu, Ashton'un Türkiye ziyaretinde görüşmeye hazır olduklarını söylediğini, Mutteki ile Portekiz'de bir araya geldiğinde bu konuşuyu aktardığını bildirmişti. Mutteki ile Ashton'ın Kabil Konferansı çerçevesinde görüşme imkanı bulduklarına da işaret eden Davutoğlu, bu olumlu durumun sürdürülmesi gerektiğini kaydetmişti.