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Sağlık

Mutsuz kişi sayısı artıyor

Mevsim değişikliğine bağlı depresyondan kaynaklanan rahatsızlıklarla beraber Türkiye’de mutsuz kişi sayısında da artış olduğu bildirildi.

25 Eylül 2009 03:00

Mevsim değişikliğine bağlı depresyondan kaynaklanan rahatsızlıklarla beraber Türkiye’de mutsuz ve karamsar kişilerin sayısında artış olduğu bildirildi.

İlkbahar ve sonbahar aylarında depresyon kaynaklı bazı hastalıklarda artış yaşandığını anlatan Prof. Dr. Yunus Emre Evlice, Türkiye’de hastaların çoğunun depresyon geçirdiğinin farkında bile olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Evlice, “Kendilerini sürekli mutsuz, umutsuz, karamsar hissedenler, yalnız olduğunu, çıkmazda bulunduğunu düşünenler kendisi, çevresi ve geleceği için psikiyatra başvurmalı” dedi.

Prof. Dr. Yunus Emre Evlice, “Herkes yaşamının bir döneminde hüzün, keder, mutsuzluk gibi duyguları yaşayabilir. Bunlar, genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Oysa bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanır. Kişi kendini, bir süredir hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren bir biçimde ’üzgün, kederli, morali bozuk, mutsuz, dertli, çaresiz, sıkıntılı, zavallı, neşesiz, sinirli, çökkün, boşluktaymış’ gibi tanımlar ve öyle hisseder. Depresif bir kişi kendisini yalnız ve çaresiz hisseder” diye konuştu.

Prof. Dr. Evlice, insanların yaklaşık 5’te 1’inin yaşamları boyunca en az bir kez depresyon geçirdiğini, kadınlarda oranın daha yüksek olduğunu söyledi.

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