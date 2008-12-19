Mutombo harekâtı



Boston Celtics, NBA tarihinin efsane pivotlarından 42 yaşındaki Dikembe Mutombo ile ilgileniyor.





Boston Celtics antrenörü Doc Rivers, takımının tecrübeli pivot Dikembe Mutombo ile ilgilendiğini söyledi.



Mutombo ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "O benim iyi bir arkadaşım, her zaman onunla konuşuyorum. Henüz geçtiğimiz hafta birlikteydik. Dikembe NBA'e geri dönecek" diyen Rivers, 42 yaşındaki all-star pivotun Houston'a geri dönebileceğini söyledi.



Rivers, "Salary Cap'in üzerindeyiz. Bu yüzden transfer piyasasında çok rahat olamıyoruz. Ancak her ihtimali değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Mutombo da önceki gün Ben Affleck'in yönettiği, Kongo'daki göçmenlerin durumunu işleyen bir filmin galasına katıldı. Sıkı bir Boston Celtics taraftarı olan Ben Affleck ile sohbet eden Mutombo, "Affleck'e onun takımında oynayabileceğimi söyledim, bana 'seni yeşillerle görmek güzel olacak' dedi. Bence çok iyi birisi" şeklinde konuştu.



Menajeri David Falk'ın Boston Celtics ile görüştüğünü söyleyen Mutombo, başka takımlardan da transfer teklifleri aldığını söyledi.



Mutombo son olarak Ocak ayının başında bir takımla imzalamayı planladığını sözlerine ekledi.

