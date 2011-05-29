-MUTLU'NUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Ankara'da önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Habertürk Televizyonu muhabiri Beyhan Mutlu'nun (26) cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Mutlu için Küçüksu Hacı Zihni Güler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde babası Aydın Yalçınkaya taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Beyhan Mutlu'nun annesi Şükran Yalçınkaya, çok sayıda savcı ile gazeteciler ve yakınları katıldı. Bakan Bağış, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Nur içinde yatsın. Allah aileye sabır versin. Hepimizin gideceği son durak orası. Ama Beyhan kardeşimiz çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Gencecik yaşına rağmen, meslekteki becerisiyle, hanımefendiliğiyle, kabiliyetiyle hepimizin takdirini kazandı'' dedi. Beyhan Mutlu'nun Ankara'ya ilk geldiğinde kendisiyle sohbet ettiğini de belirten Bağış, ''İnsanlığı, yaklaşımı, samimiyeti beni çok etkiledi. Kaderde cenaze namazını kılmakta varmış. Bu da bize bir ders olsun. Hepimizin yarın ne olacağımız belli değil'' diye konuştu. Yiğit Bulut da, ''Çok genç bir insandı. Meslek hayatının başındaydı. Kader onu Ankara'ya çağırdı ve Ankara'da onu bizden aldı. Çok hayat doluydu. Eminim yaşasaydı çok başarılı olurdu'' dedi. Beyhan Mutlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kandilli Mezarlığı'nda toprağa verildi.