Mutluluk liginin şampiyonu Danimarka

22 Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre kendini en iyi durumda görenler Danimarkalılar. Listenin sonunda Ukrayna var.



“Yeni Ekonomi Vakfı” adlı düşünce kuruluşunun “Avrupa Sosyal Araştırmaları” başlığıyla yaptığı kamuoyu yoklaması, kendini “iyi durumda görme” açısından en mutlu vatandaşların Danimarka’da yaşadığını ortaya koydu. 22 Avrupa ülkesinde 40 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, kendini en az iyi durumda bulanlar Ukrayna’da yaşıyor. Vakfa göre ülkenin gelir düzeyinde sağlanan salt parasal artış, servetin nasıl bölüşüldüğü ve bunun yarattığı sosyal sonuçları dikkate almadığı için yanlış bir ölçü oluşturuyor.

VAKIF hükümetlere özellikle ekonominin resesyona girdiği bir dönemde vatandaşın günlük hayatında gerçekten önemli değişiklikler yaratan unsurlara dikkat etmesi çağrısı yaptı. Vakfın kurucusu Nic Marks, “Gayri safi milli hasıla takıntımız vatandaşın yaşamını daha kaliteli hale getirme amacının gerçekleştirilmesini engelledi. Daha işlevsel bir pusulaya ihtiyaç var” dedi. Kendini iyi durumda hissetme kriterleri arasında içinde yaşadığı topluluğa olan aidiyet duygusu, kendini güvende hissetme, yabancılaşma, komşularına güvenme, yalnızlık ve genel olarak yaşadığı hayattan memnun olma yer aldı.



Avrupa mutluluk liginde sıralama şöyle oluştu:

1. Danimarka

2. Norveç

3. İsviçre

4. İsveç

5. İrlanda

6. Finlandiya

7. Avusturya

8. İspanya

9. Hollanda

10. Kıbrıs (Rum kesimi)

11. Belçika

12. Almanya

13. İngiltere

14. Slovenya

15. Portekiz

16. Fransa

17. Polonya

18. Estonya

19. Macaristan

20. Bulgaristan

21. Slovakya

22. Ukrayna

