Mutluluk hormonuyla sigaraya son!

Enfraruj ışınlarının vücudun belli noktalarına 4 gün boyunca uygulanarak mutluluk hormonu salgılanmasıyla sigara tiryakiliğine son veriliyor.

Sigara yasağının geçen aydan itibaren genişletilmesiyle, sigara içebileceği mekanlar kısıtlanan pek çok bağımlı, zaten memnun olmadığı sigaradan kurtulmak için bu durumu fırsata dönüştürmek istiyor.

Uzmanlar ise sigarayı bırakmanın tek başına ve klinik destek almadan gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğunu belirtiyor ve sigaradan tümüyle kurtulma konusunda kesin kararını vermiş kişileri, resmi ve özel hastanelerdeki sigarayı bıraktırma merkezlerine davet ediyor.

Tedavi süreci sanılanın aksine çok kısa

Sanılanın aksine, sağlık kuruluşları bünyesindeki sigarayı bıraktırma merkezlerinde kişiler, aylar ve yıllar değil, sadece haftalarla ifade edilebilen zaman dilimlerinde kolaylıkla tedavilerini tamamlıyor.

Sigarayı kolayca bırakma yöntemleri arasında son dönemde popüler olan ışınla tedavi yöntemini uygulayan hastanelerden biri de Konya Özel Nakipoğlu Hastanesi.

Hastanenin başhekimi Dr. Kutsi Öncü, mesaisinin büyük bölümünü insanları sigara bağımlığından kurtarmaya harcıyor. Ücret olarak da bir kişinin sigaraya bir ay boyunca ödediği para alınıyor.

“Aslında sigarayı bırakmak için başvuranlardan para istemeyeceğiz. Ancak, insanlar para ödemedikleri bir uygulamanın yararına tam olarak inanmadıkları için sembolik ücret talep ediyoruz” diyen Dr. Öncü, bu teknikle enfraruj ışınlarının vücudun akupunktura duyarlı 35 noktasına birden uygulandığını belirtti.

Sahte nikotin mutluluğu yerine gerçek mutluluk

Bu noktalardan ışınsal uyarıyla ara mesajcılar salgılandığını söyleyen Öncü, şunları kaydetti:

“Bu mesajlarla beyindeki mutluluk hormonu (endorfin) hücrelerine ulaşılıyor. Endorfin hücreleri de uyarıya cevap vererek mutluluk hormonu salgılıyor. Bu uygulamayla kişi kendi fizyolojik hormonuyla mutlu olarak nikotinin sahte mutluluğundan kurtuluyor. Ancak nikotinle mutlu olmaya alıştığı için işlevini kaybeden endorfin hücreleri, bu ışın tedavisiyle yeniden çalışmaya başlıyor. Böylece, sigara içilmesine gerek kalmaksızın kişi, yeniden harekete geçen kendi mutluluk hormonlarıyla mutlu olabiliyor. Böylece kendisini iyi hissetmesi için sigaranın içindeki vücuda son derece zararlı olan nikotin ve diğer zehirli maddelerden kurtulmuş oluyor.”

Dr. Öncü, uygulamayı kulak, yüz, el ve ayak olmak üzere 4 bölgeye ve bu bölgelerin 35 noktasına yaptığını belirterek, “Her seans günlük 25 dakika sürüyor. Uygulama 4 günde tamamlanıyor. Tedavide kullandığımız enfraruj ışını tabiatta, güneş ışınlarında bolca bulunmaktadır. Hiçbir yan etkisi yoktur ve kişi tedavi sırasında hiçbir acı veya elektriklenme hissetmemektedir” dedi.

Bu tedavinin başarı şansının yüzde 95 olduğunu ifade eden Öncü, uygulamaya başlamadan önce 24 saat hiç sigara içmemiş olmak gerektiğini, tedavi süresince bol su içilmesinin başarı oranını artırdığını sözlerine ekledi.